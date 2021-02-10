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    Укравтодор звітував про ситуацію на дорогах

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    Ситуація на дорогах великих міст залишаається складною - Укравтодор звітував про ситуацію на дорогах
    Ситуація на дорогах великих міст залишаається складною
    Фото: Станіслава Груздєва, Главком

    Зранку 10 лютого у п’ятьох областях знов сніжить

    Вже кілька днів в Україні не вщухає негода. Станом на ранок 10 лютого ситуація залишається складною у низці регіонів.

    В Укравтодорі повідомили, що проїзд на дорогах загального користування забезпечено. З негодою боролися понад 1 950 осіб і 1 240 одиниць техніки. Також в Україні обмежили рух великогабаритного транспорту в межах Київської області.

    Неможливо проїхати такими автошляхами:

    • М-01 Київ – Чернігів,
    • М-03 Київ – Харків,
    • М-05 Київ – Одеса,
    • М-06 Київ – Чоп,
    • М-07 Київ – Ковель,
    • Н-01 Київ – Знам'янка,
    • Н-08 Бориспіль – Маріуполь.

    Обмеження також частково поширюються на Чернігівську область. Йдеться про траси М-01 Київ – Чернігів та Н-07 Київ – Суми.

    Рятувальники ДСНС зауважили, що у п’ятьох областях знов сніжить. А от на Закарпатті падає невеликий дощ.

    Сьогодні сніг за прогнозами слід очікувати:

    • у Київській області,
    • у Львівській області,
    • в Івано-Франківській області,
    • у Хмельницькій області,
    • у Вінницькій області.

    Також у ДСНС зранку 10 лютого надали оперативну інформація щодо ускладнення погодних умов.

    Прогноз погоди в Україні на 10 лютого:

    У західних, північних і центральних областях сніг, місцями значний сніг, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень з дощем.У південних, східних областях та в Криму вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ. В центральних областях місцями ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. В центральних, східних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

    Вітер південно-східний з переходом на південному сході на південно-західний, 7-12 м/с, на південному сході пориви 15-18 м/с.

    Температура вночі 3-8° морозу, у північній частині місцями 9-14° морозу, у південній частині 0-5° тепла; вдень 2-7° морозу, в центральних, східних, Закарпатській областях та на високогір'ї Карпат 0-5° тепла, у південних областях 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 10-15° тепла.

    На Київщині в ночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9 °, вдень 3-5° морозу.

    Теги: прогноз погоди ДСНС дороги Укравтодор рятувальники снігопад вітер негода дощ
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