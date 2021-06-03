У Дніпрі негода понищила парки (фото)

Аби відкачати воду, до роботи було залучено дві пожежні машини

Тривалі зливи в місті сприяли підвищенню рівня води в озері парка Глоби

Через зливи у Дніпрі піднявся рівень води у озері парку Глоби та у річці Гнилокіш. Про це йдеться у повідомлені ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Тривалі зливи в місті сприяли підвищенню рівня води в озері парка Глоби. Аби відкачати воду, до роботи було залучено дві пожежні машини.

У АНД районі через засмічення русла річки Гнилокіш та мережі водовідведення сталося підтоплення 23 приватних домогосподарств на дев'ятьох вулицях. Рівень води місцями піднявся до 30 см.

На проспекті Миру затопило проїзну частину. Рівень води піднявся до 30 см на площі в один квадратний кілометр. Воду з проспекту також відкачували пожежною машиною.

У парку Глоби після потопу качки облюбували собі це місце. Птахи покинули озеро і плавають територією спортивного майданчика, в інших частинах парку, де досить глибокі калюжі. Качки потіснили навіть голубів та інших пернатих конкурентів.

Додамо, що в Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.