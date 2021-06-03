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    У Дніпрі негода понищила парки (фото)

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    Аби відкачати воду, до роботи було залучено дві пожежні машини - У Дніпрі негода понищила парки (фото)
    Аби відкачати воду, до роботи було залучено дві пожежні машини
    Фото з відкритих джерел

    Тривалі зливи в місті сприяли підвищенню рівня води в озері парка Глоби

    Через зливи у Дніпрі піднявся рівень води у озері парку Глоби та у річці Гнилокіш. Про це йдеться у повідомлені ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

    Тривалі зливи в місті сприяли підвищенню рівня води в озері парка Глоби. Аби відкачати воду, до роботи було залучено дві пожежні машини.

    У АНД районі через засмічення русла річки Гнилокіш та мережі водовідведення сталося підтоплення 23 приватних домогосподарств на дев'ятьох вулицях. Рівень води місцями піднявся до 30 см.

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    У Дніпрі негода понищила парки (фото)
    У Дніпрі негода понищила парки (фото)
    У Дніпрі негода понищила парки (фото)
    У Дніпрі негода понищила парки (фото)
    У Дніпрі негода понищила парки (фото)
    У Дніпрі негода понищила парки (фото)
    У Дніпрі негода понищила парки (фото)
    У Дніпрі негода понищила парки (фото)
    У Дніпрі негода понищила парки (фото)

    На проспекті Миру затопило проїзну частину. Рівень води піднявся до 30 см на площі в один квадратний кілометр. Воду з проспекту також відкачували пожежною машиною.

    У парку Глоби після потопу качки облюбували собі це місце. Птахи покинули озеро і плавають територією спортивного майданчика, в інших частинах парку, де досить глибокі калюжі. Качки потіснили навіть голубів та інших пернатих конкурентів.

    Додамо, що в Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.

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    Теги: Дніпро парк дощ
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    У Дніпрі негода понищила парки (фото)