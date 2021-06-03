Синоптик розповіла, чи варто очікувати теплого літа

Стабільна погода прийде тільки в двадцятих числах червня

Літо 2021 року в Україні буде прохолодним, і справжньої спеки очікувати не варто. Про це інформує «Обозреватель».

За словами синоптиків, температури +40 градусів очікувати не варто, але в окремі дні буде до 32 градусів тепла.

Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова стверджує, що календарне літо почнеться приблизно з 10 червня і закінчиться на 10 днів раніше календарного терміну.

За словами кліматолога, її команда змоделювала унікальну систему прогнозування погоди, яка немає аналогів в світі.

За цією моделлю вона дала наступний прогноз: червень цього року буде прохолодним і дощовим; липень теплим, але сухим і з двома періодами зниження температури; серпень буде нестійким, а кінець літа – холодним і з опадами.

Мартазінова вважає, що нормальна погода прийде тільки до 20-х чисел червня. При цьому в деякі дні очікуються рясні опади.

Кліматолог наголосила, що похолодання, яке ми бачимо зараз, не останнє. «Пізніше температура, звичайно, підвищиться, але до 10 червня знову знизиться. Можливо, що в першій декаді червня в окремих регіонах - на Прикарпатті, в Карпатах – в низинах може бути навіть заморозки», – уточнила вона.

У другій декаді місяця очікуються сильні зливові дощі. З 15 червня температура почне підвищуватися, але спеки не буде. У третій декаді очікується до 30 градусів.

Липень ж буде сухим місяцем, але не жарким. До 20 числа буде до 30 градусів тепла, а потім почнуться опади і похолодання.

Серпень буде нестійким і дощовим, як червень. У першій декаді температура може досягати +30 градусів. При цьому погода не буде стійкою і може змінюватися кожні 5 днів. Після 20 серпня буде різке зниження температури та значні опади.

Додамо, що в більшості регіонів України пройшли грози з градом, десятки населених пунктів залишилися без електрики.

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