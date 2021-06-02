Дощ, вітер та +12°. Як українські курорти залишились без туристів на початку червня

На курортах Одещини не лише холодно, але часом ще й мокро – періодично дощить

Купальний сезон на пляжах Чорного та Азовського морів поки не розпочався

Незважаючи на те що календарне літо вже триває, купальний сезон в Україні поки не починався.

Наприклад, у курортній Затоці, що на Одещині, на початку червня зазвичай вже повно людей, проте наразі пляжі ще пусті – температура повітря всього 12-14 градусів тепла, у морі дещо тепліше – близько 19.

На курорті не тільки холодно, але часом ще й мокро – періодично дощить. Але навіть при такій погоді зустрічаються відчайдухи, які ладні зануритися у морську воду.

Головна набережна Затоки незвично порожня. Тут відкрилися лише поодинокі намети, але покупців немає. У великі готелі вже заїхали перші відпочивальники. Але купаються поки у підігрітих басейнах, а не у морі.

Готельєри кажуть, що почали звикати до прохолодного червня та жаркого вересня – тому графік відпочинку трохи змістився.

Зовсім порожніми пляжі в Одесі не бувають при будь-якій погоді. Навіть у мороз узбережжям гуляють любителі подихати морським повітрям, власники собак зі своїми улюбленцями та спортсмени-бігуни. Але у перший день літа на них було напрочуд малолюдно.

В Одесі 1 червня було 13 градусів тепла. На узбережжі – ще холодніше, через сильний вітер і дощ. І саме море непривітне, штормить. Як восени. У пляжних наметах купують тільки гарячу каву.

А ось що показують веб-камери у курортній Кирилівці. Кажуть, що температура води в Азовському морі тут вище, ніж у Чорному морі.

У курортному Бердянську людей на пляжах також поки небагато. Всю ніч та вранці напередодні там йшов дощ, і розпогодилося лише після обіду. Однак саме зараз, очевидно, і є щаслива пора, коли на березі тобі ніхто не заважає, і можна вільно вибирати собі місце. Рятувальники поки чистять узбережжя і готуються до відкриття сезону.

За даними Укргідрометцентру, перший тиждень літа пройде під акомпанемент дощів. По всій території України очікуються рясні дощі, місцями з грозами. На заході практично весь червень дощитиме. Синоптики прогнозують дощі та грози.

Додамо, що протягом літа українцям варто готуватися до мінливої погоди. Очікуються й бурі, й аномальна спека, розповів народний синоптик Леонід Горбань.