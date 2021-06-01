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    Перший рівень небезпеки. Гідрометцентр попередив про загрозливу метеорологічну ситуацію

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    Перший рівень небезпеки. Гідрометцентр попередив про загрозливу метеорологічну ситуацію
    Фото з відкритих джерел

    Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

    Завтра, 2 червня, в Україні складеться небезпечна метеорологічна ситуація. Очікуються дощ, грози та шквальні пориву вітру. Про це повідомляється на сторінці українського Гідромецентру у Facebook

    «2 червня у східних, центральних та південних областях грози, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні. Оголошено I рівень небезпеки.

    Нагадаємо, погода в Україні у середу, 2 червня, буде під дією циклону, який не на жарт розгуляється країною. Де будуть дощі, грози, шквальний вітер. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    «Циклон з дощами, який сьогодні поливає центр, південь, схід України, завтра залишається в нас. Тому 2-го червня дощів вистачатиме. Волога погода охопить більшість областей України, очікуються дощі, місцями грози, поривчастий, до сильного, вітер», – пише Діденко.

    В цілому ж вітер завтра буде шуміти по всій території України.

    Що стосується температури повітря, то вона в середу особливо не зміниться. Вдень +15+19, а на півдні та сході подекуди до +20-ти.

    У Києві 2 травня існує ймовірність дощу, буде свіжувато і вітряно. Температура +16+17 градусів.

    Найближче потепління синоптик анонсувала на п'ятницю, а вже на наступному тижні буде +20+25 градусів.

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    Теги: прогноз погоди вітер дощ Наталка Діденко
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    Перший рівень небезпеки. Гідрометцентр попередив про загрозливу метеорологічну ситуацію