У Дніпрі окупанти знищили злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту

Смуга тепер не придатна для експлуатації

У Дніпрі внаслідок ворожих обстрілів зруйновано злітно-посадкову смугу Міжнародного аеропорту. Про це повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

«Вночі атакували аеропорт у Дніпрі, ворог наніс 2 ракетні удари. Рятувальники встановили, що зруйнована злітно-посадкова смуга. Тепер вона не придатна для експлуатації. Також сильно пошкоджена будівля аеропорту: стіни, вікна, термінал, загиблих немає», – говориться у повідомлені.

На відновлення руйнувань піде багато ресурсів та часу – пошкодження масштабні.

За попередньою версією, вибухи спричинені обстрілом з ракетних комплексів «ІСКАНДЕР».

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, близько 6 години ранку у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Про це повідомили соцмережі. Згодом мер Дніпра Борис Філатов поінформував, що в місті працювала протиповітряна оборона.

До слова, 11 березня російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Зокрема, ракета вдарилапоблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику. У будівлі фабрики на площі 200 м кв. виникла пожежа.

Варто зазначити, що чимало російської військової техніки було знищено чи відбито у ворога за ці дні.

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На нього можна надсилати дані про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Отриману інформацію спершу перевіряє СБУ, а потім відпрацьовують військові. Це дозволяє нищити ворога більш ефективно. Тож не забувайте про чат-бот, коли побачили підозрілих осіб чи ворожу техніку!