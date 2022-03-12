У всіх містах України лунала повітряна тривога. Ситуація в регіонах на ранок 12 березня

Сумщина пережила авіаналіт

Триває сімнадцятий день російського вторгнення на територію мирної України. Повітряна тривога лунала сьогодні вночі у багатьох містах України. Агресор продовжує авіанальоти на українські міста та бомбить мирне населення.

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

Напружена ситуація в Бучанському та Броварському районах. В Ірпіні, поблизу Гостомеля - бої. Немішаєво, Бородянка - пересування техніки. Броварський район - обстріли населених пунктів. В Вишгородському районі - обстріли. Славутич залишається без світла. В Фастовському районі влучання в нафтобазу с. Крячки

Чернігівська область

Вечір і ніч обстріли Чернігова смерчами, авіанальоти. Обстріли хаотичні, в центр міста, в спальні райони. Тривають роботи із відновлення водопостачання (відсутнє по всьому місті), електроенергії (частина міста без електрики вже 2 добу). Оборонні бої на підступах до Чернігова, на півдні, у київському напрямі.

Сумщина

Близько 5 ранку був авіаналіт на Суми, кілька потраплянь. Інформація про пошкодження та жертви уточнюється.

Вночі також стало відомо про погодження зелених коридорів з Сум, Лебедина, Краснопілля, Тростянця, Великої Писарівки, Конотопу. Всі — до Полтави.

Житомирщина

Вночі три повітряні тривоги. Попередньо інформації про руйнування та втрати немає.

Кіровоградська область

З 5 ранку повітряна тривога. Щойно було кілька вибухів. За попередньою інформацією бомбили аеропорт у Кропивницькому і Канатове.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині вже кілька годин тривога. Спрацювала ППО.

Харків

Харків — за ніч кілька повітряних тривог. По області продовжуються бої по деяких напрямках, вчора ЗСУ знищили колону російської техніки в Чугуївському районі.

Запорізька область

Усю ніч були сирени, але вибухів не було. Вчора зустріли евакуйованих 880 жителів Енергодару, Дніпрорудного та Василівки. Гуманітарна колона, яка рушила до Маріуполя, в черговий раз не змогла дістатися точки призначення.

Рівненщина

Зранку повітряна тривога, ніч – спокійно.

Волинь

Ніч минула тихо

Вінниччина

Ніч була тиха, але з ранку була оголошена кількагодинна повітряна тривога.

Закарпаття

З ранку триває повітряна тривога. Інформації про якусь активність або влучання наразі немає.

Хмельницька область

Відносно спокійно. Лунали тривоги

Тернопіль

Була повітряна тривога. Загалом все спокійно.

Черкаси

Всю ніч — тривоги, тривають досі

Львівщина

Ніч — спокійно, з ранку — повітряна тривога

Полтавщина

Кількагодинна тривога від 5 ранку, ніч — спокійно

Чернівці

Чернівці — з 5:25 і до сих пір в укритті, триває повітряна тривога

Івано-Франківськ

Ніч — спокійно, кількагодинна тривога від 5 ранку продовжується

Луганщина

Обстріли Сєвєродонецька та Рубіжного з вчора й дотепер. Дуже багато пожеж внаслідок обстрілів. Майже 100 000 абонентів по області без електрики. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. ДСНС забезпечує поставку технічної води до Попасної та Лисичанська.

Донеччина

У Краматорську ніч минула спокійно.

По усій лінії зіткнення: вогонь різного рівня інтенсивності. Волноваха — під контролем російських військ.

Маріуполь в облозі.

Гуманітарна колона не вийшла із Запоріжжя

Миколаївщина

У м.Миколаєв усю йшов обстріл гранадами та смерчами. Зранку також лунали вибухи. Обстріл мав хаотичний характер. Постраждали спальні райони, приватний сектор, в яких взагалі відсутні військові та важливі інфраструктурні обекти. Наразі з'ясовується ступень пошкоджень. Тривають роботи щодо подачі света та тепла

Херсонщина

Херсон - ніч минула відносно спокійно. В районі аеропорта було чутно вибухи.

Одеса

Протягом ночі дві.

Нагадаємо, на Харківщині у селищі Слобожанське рятувальники продовжували розбирати завали будинку, який постраждав внаслідок обстрілів окупантами. З-під них дістали тіла п’ятьох загиблих, серед них двоє дітей.