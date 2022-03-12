  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У всіх містах України лунала повітряна тривога. Ситуація в регіонах на ранок 12 березня

    Окупанти обстріляли Чернігів смерчами і здійснили авіанальот - У всіх містах України лунала повітряна тривога. Ситуація в регіонах на ранок 12 березня
    Окупанти обстріляли Чернігів смерчами і здійснили авіанальот
    фото: ДСНС

    Сумщина пережила авіаналіт

    Триває сімнадцятий день російського вторгнення на територію мирної України. Повітряна тривога лунала сьогодні вночі у багатьох містах України. Агресор продовжує авіанальоти на українські міста та бомбить мирне населення.

    Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

    Київщина

    Напружена ситуація в Бучанському та Броварському районах. В Ірпіні, поблизу Гостомеля - бої. Немішаєво, Бородянка - пересування техніки. Броварський район - обстріли населених пунктів. В Вишгородському районі - обстріли. Славутич залишається без світла. В Фастовському районі влучання в нафтобазу с. Крячки

    Чернігівська область

    Вечір і ніч обстріли Чернігова смерчами, авіанальоти. Обстріли хаотичні, в центр міста, в спальні райони. Тривають роботи із відновлення водопостачання (відсутнє по всьому місті), електроенергії (частина міста без електрики вже 2 добу). Оборонні бої на підступах до Чернігова, на півдні, у київському напрямі.

    Сумщина

    Близько 5 ранку був авіаналіт на Суми, кілька потраплянь. Інформація про пошкодження та жертви уточнюється.

    Вночі також стало відомо про погодження зелених коридорів з Сум, Лебедина, Краснопілля, Тростянця, Великої Писарівки, Конотопу. Всі — до Полтави.

    Житомирщина

    Вночі три повітряні тривоги. Попередньо інформації про руйнування та втрати немає.

    Кіровоградська область

    З 5 ранку повітряна тривога. Щойно було кілька вибухів. За попередньою інформацією бомбили аеропорт у Кропивницькому і Канатове.

    Дніпропетровщина

    На Дніпропетровщині вже кілька годин тривога. Спрацювала ППО.

    Харків

    Харків — за ніч кілька повітряних тривог. По області продовжуються бої по деяких напрямках, вчора ЗСУ знищили колону російської техніки в Чугуївському районі.

    Запорізька область

    Усю ніч були сирени, але вибухів не було. Вчора зустріли евакуйованих 880 жителів Енергодару, Дніпрорудного та Василівки. Гуманітарна колона, яка рушила до Маріуполя, в черговий раз не змогла дістатися точки призначення.

    Рівненщина

    Зранку повітряна тривога, ніч – спокійно.

    Волинь

    Ніч минула тихо

    Вінниччина

    Ніч була тиха, але з ранку була оголошена кількагодинна повітряна тривога.

    Закарпаття

    З ранку триває повітряна тривога. Інформації про якусь активність або влучання наразі немає.

    Хмельницька область

    Відносно спокійно. Лунали тривоги

    Тернопіль

    Була повітряна тривога. Загалом все спокійно.

    Черкаси

    Всю ніч — тривоги, тривають досі

    Львівщина

    Ніч — спокійно, з ранку — повітряна тривога

    Полтавщина

    Кількагодинна тривога від 5 ранку, ніч — спокійно

    Чернівці

    Чернівці — з 5:25 і до сих пір в укритті, триває повітряна тривога

    Івано-Франківськ

    Ніч — спокійно, кількагодинна тривога від 5 ранку продовжується

    Луганщина

    Обстріли Сєвєродонецька та Рубіжного з вчора й дотепер. Дуже багато пожеж внаслідок обстрілів. Майже 100 000 абонентів по області без електрики. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. ДСНС забезпечує поставку технічної води до Попасної та Лисичанська.

    Донеччина

    У Краматорську ніч минула спокійно.

    По усій лінії зіткнення: вогонь різного рівня інтенсивності. Волноваха — під контролем російських військ.

    Маріуполь в облозі.

    Гуманітарна колона не вийшла із Запоріжжя

    Миколаївщина

    У м.Миколаєв усю йшов обстріл гранадами та смерчами. Зранку також лунали вибухи. Обстріл мав хаотичний характер. Постраждали спальні райони, приватний сектор, в яких взагалі відсутні військові та важливі інфраструктурні обекти. Наразі з'ясовується ступень пошкоджень. Тривають роботи щодо подачі света та тепла

    Херсонщина

    Херсон - ніч минула відносно спокійно. В районі аеропорта було чутно вибухи.

    Одеса

    Протягом ночі дві.

    Нагадаємо, на Харківщині у селищі Слобожанське рятувальники продовжували розбирати завали будинку, який постраждав внаслідок обстрілів окупантами. З-під них дістали тіла п’ятьох загиблих, серед них двоє дітей.

    Теги: Черкаси обстріл Сумщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У всіх містах України лунала повітряна тривога. Ситуація в регіонах на ранок 12 березня