СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок

За один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків

Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок на території нашої країни.

Як повідомляє пресслужба СБУ, за сприяння цього злочинці ворог анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні, розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів, передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

За допомогою цього колаборанта ворог:

анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;

розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;

передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

Нагадаємо, на російському пропагандистському «Першому каналу» під час прямого ефіру програми новин у кадр заскочила дівчина з плакатом із закликами зупинити війну в Україні.

Раніше, Служба безпеки України затримала п'ятьох людей, які підозрюються у співпраці з російськими військовимиу Донецькій і Закарпатській областях.

До слова, робоча група, яка працювала над розробкою проекту закону про боротьбу з колаборантами, представила у Києві свій законопроект. Окрім «Національного Корпусу», який виступив ініціатором внесення документу до парламенту, до складу робочої групи увійшли народні депутати, правники, представники ветеранської спільноти та громадськості.

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