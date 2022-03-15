Ведуча пропагандистського каналу втекла з Росії і написала заяву на звільнення

Ведуча заяву на звільнення вона написала вже з-за кордону

Гільдєєва боялася, що «просто так її не відпустять»

Російська телеведуча Лілія Гільдєєва, яка працювала на пропагандистському телеканалі «НТВ», втекла з Росії. Про це повідомляє телеграм Санкції РФ.

Заяву на звільнення вона написала вже з-за кордону. Пропагандистка боялася, що «просто так її не відпустять».

Як повідомлялося, Кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова збираються оголосити у міжнародний розшук. Нагадаємо, у прямому ефірі на російському телебаченні Володимир Соловйов заявив, що «Если войну не выиграть, это приведет к гибели самой России». Раніше Кремлівський пропагандист закликав російську армію атакувати Європу.