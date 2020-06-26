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    У Дніпрі під потяг потрапив візочок з дитиною (фото)

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    <span>Бабуся схопила травмовану дитину і втекла з місця події</span> - У Дніпрі під потяг потрапив візочок з дитиною (фото)
    Бабуся схопила травмовану дитину і втекла з місця події
    Фото: Інформатор

    Бабуся перетягувала візочок з півторарічною онукою через залізничні колії

    Поїзд збив візочок з півторарічною дівчинкою в Дніпрі. Про це повідомляє Інформатор в п'ятницю, 26 червня.
    Інцидент стався напередодні увечері.

    Бабуся під час прогулянки перетягувала візок з дівчинкою через залізничні колії неподалік від житлових будинків у районі Тунельної балки. Тоді з-за повороту показався ремонтний потяг. Жінка встигла піти зі шляху його проходження, але коляску прибрати не змогла.

    Машиніст, побачивши дитячий візочок, почав гальмувати, але поїзд все одно збив коляску з дівчинкою, яка була всередині. Бабуся схопила травмовану дитину і втекла з місця події, залишивши там віок та особисті речі.

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    У Дніпрі під потяг потрапив візочок з дитиною (фото)
    У Дніпрі під потяг потрапив візочок з дитиною (фото)
    У Дніпрі під потяг потрапив візочок з дитиною (фото)
    У Дніпрі під потяг потрапив візочок з дитиною (фото)
    У Дніпрі під потяг потрапив візочок з дитиною (фото)

    Поліція обстежила прилеглу територію і знайшла жінку з маленькою дитиною в одному з будинків на вулиці Льотчиків. Обличчя дитини було в крові, і співробітники патрульної поліції прийняли рішення терміново госпіталізувати дівчинку в дитячу лікарню на Космічній, не чекаючи приїзду швидкої.

    За попереднім висновком медиків, у дівчинки перелом верхньої щелепи і вибиті зуби. Дитину помістили в реанімацію. До лікарні також прибули батьки дитини, яким повідомили про те, що трапилося. Тепер поліція з'ясовує всі подробиці і обставини події.

    діти Дніпро потяг залізниця надзвичайні ситуації поліція жінка батьки
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