У Дніпрі взялися за масштабний демонтаж наливайок

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Фото: Дніпровська міська рада Першим демонтували кіоск з продажу алкоголю, замаскований під магазин «1000 дрібниць»

У планах міської влади – після наливайок закривати інші незаконні МАФи

У Дніпрі 24 травня почався демонтаж незаконно зведених МАФів, насамперед тих, де продавали алкоголь.

Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.

Зокрема, першим демонтували кіоск з продажу алкоголю, замаскований під магазин «1000 дрібниць», власники якого не мали ліцензії на його збут. При цьому вони вже не раз отримували та ігнорували попередження від міської ради, що самі мають демонтувати МАФ.

«Цей кіоск маскувався під магазин «1000 дрібниць». Звісно, у господарів не було ліцензії на продаж алкоголю, тим паче на розлив. Нам надійшли десятки скарг від мешканців сусідніх будівель на шум уночі, на те, що у них під вікнами лежали нетверезі люди, а найближчі дерева використовувалися як туалети», - заявив начальник Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслан Мороз.

За його словами, планується прибрати ще 40 наливайок.

«Після того, як закриємо всі наливайки, які можна демонтувати, візьмемося за стаціонарні. Їх ми не зможемо прибрати, але будемо опечатувати та закривати», - повідомив Мороз.

Нагадаємо, у Києві демонтують МАФи, які розташовані у районі майбутньої реконструкції Шулявського шляхопроводу.