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    В районі Шулявського шляхопроводу починають зносити всі МАФи

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    Шулявський шляхопровід буде реконструйовано - В районі Шулявського шляхопроводу починають зносити всі МАФи
    Шулявський шляхопровід буде реконструйовано

    Мета демонтажу МАФів - вивільнити майбутній будівельний майданчик для реконструкції шляхпроводу

    Виконуючий обов’язки КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв анонсував знесення всіх тимчасових споруд в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу.

    «Невдовзі КП «Київблагоустрій» розпочне поступове прибирання тимчасових споруд, які розташовані у районі майбутньої реконструкції Шулявського шляхопроводу», - повідомив він.

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    Андрєєв зазначив, що мета цих демонтажів – повністю вивільнити майбутній будівельний майданчик, де буде працювати важка техніка (бульдозери, крани, вантажівки і т.п.). «Не важко здогадатись, що ці масштабні роботи розпочнуться тільки після того, як у цій будівельній зоні буде забезпечено техніку безпеки», - сказав він.

    За його словами, він ще не знає, які тимчасові споруди (ТС) підлягають демонтажу. «Вони будуть сформульовані у дорученні на демонтаж, яке готується у Департаменті благоустрою та, скоріш за все, вже цього тижня буде вручено нашим демонтажникам. Наразі точно знаю одне: всім законним ТС влада запропонує нові легальні місця розташування, всі незаконні ТС у районі майбутньої реконструкції будуть демонтовані», - заявив Андрєєв.

    Раніше у Департаменті транспортної інфраструктури повідомили, що з 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу. Опрацьовується схема руху на час проведення робіт. Для регулювання руху буде встановлено 3 світлофори, перенесено контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів та винесено МАФи з радіусу проведення реконструкції.

    Нагадаємо, 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

    Восени минулого року у Києві під Шулявським мостом застрягла вантажівка.

    У лютому 2018 року на Шулявському мосту з асфальту вилізла арматура, внаслідок чого пошкоджені колеса більш ніж 10 авто.

    У КМДА повідомляли, що на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці знадобиться 17 місяців і близько 811 млн грн. 

    Джерело: Вечірній Київ

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