В районі Шулявського шляхопроводу починають зносити всі МАФи

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Шулявський шляхопровід буде реконструйовано

Мета демонтажу МАФів - вивільнити майбутній будівельний майданчик для реконструкції шляхпроводу

Виконуючий обов’язки КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв анонсував знесення всіх тимчасових споруд в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу.

«Невдовзі КП «Київблагоустрій» розпочне поступове прибирання тимчасових споруд, які розташовані у районі майбутньої реконструкції Шулявського шляхопроводу», - повідомив він.

Андрєєв зазначив, що мета цих демонтажів – повністю вивільнити майбутній будівельний майданчик, де буде працювати важка техніка (бульдозери, крани, вантажівки і т.п.). «Не важко здогадатись, що ці масштабні роботи розпочнуться тільки після того, як у цій будівельній зоні буде забезпечено техніку безпеки», - сказав він.

За його словами, він ще не знає, які тимчасові споруди (ТС) підлягають демонтажу. «Вони будуть сформульовані у дорученні на демонтаж, яке готується у Департаменті благоустрою та, скоріш за все, вже цього тижня буде вручено нашим демонтажникам. Наразі точно знаю одне: всім законним ТС влада запропонує нові легальні місця розташування, всі незаконні ТС у районі майбутньої реконструкції будуть демонтовані», - заявив Андрєєв.

Раніше у Департаменті транспортної інфраструктури повідомили, що з 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу. Опрацьовується схема руху на час проведення робіт. Для регулювання руху буде встановлено 3 світлофори, перенесено контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів та винесено МАФи з радіусу проведення реконструкції.

Нагадаємо, 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

Восени минулого року у Києві під Шулявським мостом застрягла вантажівка.

У лютому 2018 року на Шулявському мосту з асфальту вилізла арматура, внаслідок чого пошкоджені колеса більш ніж 10 авто.

У КМДА повідомляли, що на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці знадобиться 17 місяців і близько 811 млн грн.

Джерело: Вечірній Київ