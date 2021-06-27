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    У Львові на півмарафоні помер 23-річний учасник

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    Хлопець не добіг 200 метрів - У Львові на півмарафоні помер 23-річний учасник

    Хлопець не добіг 200 метрів

    Фото Facebook Андрія Садового

    У Львові стартував 6-й Молокія львівський півмарафон

    У Львові помер 23-річний чоловік, який брав участь у Львівському півмарафон-2021.

    Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

    «Велика біда на півмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть. Співчуття рідним та близьким», – написав Садовий.

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    Як повідомляли у Львівській міській раді, сьогодні, 27 червня, у Львові стартував 6-й Молокія львівський півмарафон 2021. В рамках заходу проводять індивідуальні забіги на 21 км, 10 км та 4,2 км. Окрім індивідуальних дистанцій, були також передбачені командні змагання, естафета, дитячі старти (1000 м, 500 м та 100 м) та сімейний забіг (1,6 км).

    Цього року у заході беруть участь близько 2500 учасників.

    Нагадаємо, 23 травня, 21 спортсмен замерз на смерть під час 100-кілометрового ультрамарафону в горах китайської провінції Ганьсу. Під час марафону швидко впала температура повітря.

    Як повідомлялося, 28-й благодійний марафон «Пробіг під каштанами», який щорічно проводять до Дня Києва, у 2021 році відбувся у змішаному форматі.

    Теги: марафон Андрій Садовий Львів смерть чоловік естафета
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    У Львові на півмарафоні помер 23-річний учасник