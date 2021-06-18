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    Заробляли мільйони на вугіллі. ДБР викрило банду, яка грабувала вагони (відео)

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    Заробляли мільйони на вугіллі. ДБР викрило банду, яка грабувала вагони (відео)
    Фото:railinsider.com.ua

    До угрупування входили понад 30 осіб, зокрема, з числа правоохоронців і працівників залізниці

    У Запорізькій області викрили організовану банду, яка протягом року розкрадала вугілля з вантажних вагонів. Учасниками банди були поліцейські та співробітники «Укрзалізниці».

    Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

    Повідомляється, що до банди з чіткою структурою та ієрархією в входили понад 30 осіб, зокрема, з числа правоохоронців і працівників залізниці.

    «Щоб пограбувати поїзд, його зупиняли в певному місці члени банди, які працювали у воєнізованій охороні залізниці. Потім інші учасники організації перевантажували вугілля у вантажівки», – йдеться в повідомленні.

    Банда мала у своєму розпорядженні десятки вантажівок, якими вони караваном вивозили вугілля. За один раз група могла вкрасти близько 100 тонн, такі «операції» займали від 30 хвилин до години. За попередніми підрахунками, на крадіжках вугілля заробили мільйонні прибутки.

    В результаті Державне бюро розслідування оголосило підозру семи особам: організатору, двом інспекторам поліції в Запорізькій області, начальнику стрілецької команди УЗ і ще трьом цивільним.

    Тим часом, «Донбасенерго» заявило про загрозу одномоментної втрати роботи для 180 тис. енергетиків і 150 тис. шахтарів через відсутність фінансування для екологічної модернізації ТЕС і нереалістичні терміни реалізації Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ).

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    Теги: ТЕС банда вугілля Укрзалізниця вантажівки Державне бюро розслідувань
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    Заробляли мільйони на вугіллі. ДБР викрило банду, яка грабувала вагони (відео)