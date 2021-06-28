Помер відомий український літературознавець

Володимиру Моренцю було 68 років

У Києві в віці 68 років помер літературознавець, критик, перекладач Володимир Моренець. Про це повідомив голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, колишній президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій Квіт.

«Сьогодні нас покинув Володимир Пилипович Моренець. Вічна йому пам'ять і Царство Небесне», – написав він у фейсбуці.

Моренець був доктором філологічних наук, професором, лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка. Тривалий час працював в НаУКМА, де викладав теорію та історію літератури і завідував кафедрою літератури.

Був одним із основоположників розвитку та формування докторської школи НаУКМА.

«Талановитий і знаний науковець, Володимир Пилипович прийшов до Могилянки у вересні 1996... Відтоді все його життя було пов'язане з нашим університетом, факультетом й очолюваною ним кафедрою літературознавства. Скільки започаткувань і важливих справ було зроблено ним на посадах завідувача кафедри, декана маґістеріуму, віце-президента, першого віце-президента», – написала у прощальному слові декан факультету економічних наук, професор НаУКМА Марина Ткачук.

Довідка: Володимир Пилипович Моренець (9 червня 1953) – український літературознавець, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри літературознавства НаУКМА. Лавреат Державної премії України імені Тараса Шевченка. Член Спеціалізованої ради Інституту літератури НАНУ, віце-президент Асоціації українських письменників, член редколегій журналів «Слово і Час», «Сучасність», газети АУП «Література плюс». Перший віце-президент, віце-президент з наукової роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія». Із 1997 року і до останніх днів керівник маґістерської програми «Теорія, історія літератури та компаративістика» та завідувач кафедри літератури НаУКМА. У 1999–2003 декан Маґістеріуму НаУКМА, з 2003 віце-президент з навчально-наукових студій. Володимир Моренець один із основоположників розвитку та формування Докторської школи НаУКМА.

До речі, у Львові помер 23-річний чоловік, який брав участь у Львівському півмарафоні.

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