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    У дружини прем'єра Іспанії діагностували коронавірус

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    У дружини прем'єра Іспанії діагностували коронавірус - У дружини прем'єра Іспанії діагностували коронавірус
    У дружини прем'єра Іспанії діагностували коронавірус

    Прем'єр і його дружина ізольовані в резиденції

    В Іспанії коронавірус COVID-19 виявили у дружини прем'єр-міністра країни Педро Санчеса Бегонії Гомес.

    Про це повідомили в офісі прем'єра, передає агентство Europa Press.

    Уточнюється, що були проведені аналізи в палаці Монклоа людям, близьким до прем'єр-міністра. Результати аналізів його дружини дали позитивний результат.

    На даний момент і прем'єр, і його дружина перебувають у резиденції і дотримуються встановлених органами охорони здоров'я превентивних заходів.

    «Як з Гомес, так і з головою [уряду] все в порядку. Вони залишаються у палаці Монклоа і постійно дотримуються профілактичних заходів, встановлених органами охорони здоров'я», - сказано в повідомленні.

    Їхній стан оцінюється як задовільний.

    Наголошується, що Гомес 8 березня брала участь у демонстрації, дозвіл якої в розпал епідемії коронавірусу викликав шквал критики.

    В Іспанії 14 березня оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо знаходиться на карантині після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо діагностували коронавірус COVID-19.

    Прессекретар прем’єра повідомив, що хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.

    У прем’єра симптоми інфікування відсутні.

    Також нагадаємо, що відомий актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом.

    Іспанія надзвичайний стан дружина Педро коронавірус
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