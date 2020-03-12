  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом

    • Розсилка
    Том Хенкс і його дружина - Актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом
    Том Хенкс і його дружина

    Зараз актор з дружиною перебувають в Австралії і будуть знаходиться в ізоляції до одужання.

    Американський актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон заразилися коронавірусом COVID-19.

    Про це актор написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Ми відчували себе трохи втомленими, як ніби у нас застуда, тіло боліло. У Ріти (дружина актора — ред) був озноб, який з’являвся і зникав, і невелика температура. Щоб правильно грати, як зараз потрібно у світі, ми пройшли тестування на коронавірус і виявилися позитивними», — повідомив Хенкс.

    За словами артиста, зараз вони з дружиною перебувають в Австралії і будуть знаходиться в ізоляції до одужання.

    «Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, які необхідно дотримуватися. Наша сім'я буде на карантині стільки, скільки потрібно для безпеки оточуючих», — написав він.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

    Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією

    Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    Австралія Facebook актор хвороби карантин дружина ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ