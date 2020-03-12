Актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Том Хенкс і його дружина

Зараз актор з дружиною перебувають в Австралії і будуть знаходиться в ізоляції до одужання.

Американський актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон заразилися коронавірусом COVID-19.

Про це актор написав на своїй сторінці в Facebook.

«Ми відчували себе трохи втомленими, як ніби у нас застуда, тіло боліло. У Ріти (дружина актора — ред) був озноб, який з’являвся і зникав, і невелика температура. Щоб правильно грати, як зараз потрібно у світі, ми пройшли тестування на коронавірус і виявилися позитивними», — повідомив Хенкс.

За словами артиста, зараз вони з дружиною перебувають в Австралії і будуть знаходиться в ізоляції до одужання.

«Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, які необхідно дотримуватися. Наша сім'я буде на карантині стільки, скільки потрібно для безпеки оточуючих», — написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.