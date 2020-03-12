Актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом
Зараз актор з дружиною перебувають в Австралії і будуть знаходиться в ізоляції до одужання.Американський актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон заразилися коронавірусом COVID-19.
Про це актор написав на своїй сторінці в Facebook.
«Ми відчували себе трохи втомленими, як ніби у нас застуда, тіло боліло. У Ріти (дружина актора — ред) був озноб, який з’являвся і зникав, і невелика температура. Щоб правильно грати, як зараз потрібно у світі, ми пройшли тестування на коронавірус і виявилися позитивними», — повідомив Хенкс.
За словами артиста, зараз вони з дружиною перебувають в Австралії і будуть знаходиться в ізоляції до одужання.
«Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, які необхідно дотримуватися. Наша сім'я буде на карантині стільки, скільки потрібно для безпеки оточуючих», — написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.
Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.
Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.
Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.