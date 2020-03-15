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    Ferrari тимчасово зупиняє виробництво автомобілів через коронавірус

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    Ferrari тимчасово зупиняє виробництво авто через коронавірус - Ferrari тимчасово зупиняє виробництво автомобілів через коронавірус
    Ferrari тимчасово зупиняє виробництво авто через коронавірус
    Фото: Bloomberg

    Ferrari закрив свої заводи в Маранелло та Модені до 27 березня

    Італійський автоконцерн Ferrari на два тижні тимчасово зупиняє виробництво автомобілів, щоб запобігти поширенню коронавірусу серед співробітників.

    Про це передає Bloomberg.

    Ferrari закрив свої заводи в Маранелло та Модені до 27 березня. Компанія обіцяє виплачувати 4 тисячам співробітникам в Італії заробітну плату на час обмеження роботи.

    Раніше Lamborghini та Volkswagen закрили свої заводи до 25 березня.

    За останніми даними, у світі 145 369 випадків зараження коронавірусом. Від захворювань, які викликає коронавірус, у світі померли 5 429 людей. Водночас одужали 71 694 інфікованих.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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