Ferrari тимчасово зупиняє виробництво автомобілів через коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ferrari тимчасово зупиняє виробництво авто через коронавірус Фото: Bloomberg

Ferrari закрив свої заводи в Маранелло та Модені до 27 березня

Італійський автоконцерн Ferrari на два тижні тимчасово зупиняє виробництво автомобілів, щоб запобігти поширенню коронавірусу серед співробітників.

Про це передає Bloomberg.

Ferrari закрив свої заводи в Маранелло та Модені до 27 березня. Компанія обіцяє виплачувати 4 тисячам співробітникам в Італії заробітну плату на час обмеження роботи.

Раніше Lamborghini та Volkswagen закрили свої заводи до 25 березня.

За останніми даними, у світі 145 369 випадків зараження коронавірусом. Від захворювань, які викликає коронавірус, у світі померли 5 429 людей. Водночас одужали 71 694 інфікованих.

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Читайте також: