Арнольд Шварценеггер показав, як мити руки, аби не захворіти на коронавірус: відео



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Арнольд Шварценеггер показав песику, як мити руки

Арнольд зауважив, що миє руки близько 50 разів на день не менше 20 секунд

Американський актор та культурист Арнольд Шварценеггер, який скасував частину свого фестивалю у Огайо через коронавірус, показав, як вчив свого пса ретельно мити руки.

Відео Шварценеггер розмістив у своєму Instagram.

На відео знаменитість показує собаці Черрі, як вберегтися від коронавірусу.

Так, Арнольд зауважив, що миє руки близько 50 разів на день не менше 20 секунд. Наприкінці ролику Шварценеггер звернувся до домашнього улюбленця: «Тепер, коли я торкаюся до тебе, ти не заразишся вірусом».

«Я намагався зробити урок з миття рук для Черрі, але я думаю, що ви, друзі, приділите більше уваги. Будьте обережні. Мийте свої руки. Слухайте вчених та експертів. Разом ми можемо захистити одне одного», – написав актор під відео.

До слова, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран повідомив, які препарати можуть погіршити стан здоров'я при коронавірусі.

Нагадаємо, нідерландські вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19.

Зазначається, що тепер антитіло мають протестувати на людині, а всі ці досліди можуть затягнутися на декілька місяців. На цей момент дослідження мають отримати дозвіл від інших вчених в галузі біології.

Німецька компанії CureVac, яка входить в число розробників вакцин, що фінансуються Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій (CEPI), заявила, що зможе масово виробляти низькі дози вакцини від коронавірусу, якщо вони виявляться робочими під час тестування.