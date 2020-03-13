У дружини Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус
У прем’єра симптоми інфікування відсутніУ Софі Грегуар-Трюдо, дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, підтвердили китайський коронавірус.
Про це повідомляє Reuters
Прессекретар прем’єра пововідомив, що хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.
У прем’єра симптоми інфікування відсутні.
Раніше він вже повідомив, що буде знаходитись в самоізоляції два тижні.
У четвер прем’єр-міністр Канади займатиметься «брифінгами, телефонними розмовами та віртуальними зустрічами з дому, у тому числі він говоритиме з іншими світовими лідерами та долучиться до спеціального урядового обговорення Covid-19».
«Від початку спалаху Covid-19 ми закликали канадців вживати усі необхідні запобіжні заходи та дотримуватися порад лікарів, аби підтримувати свою безпеку. Саме це робить прем’єр-міністр та його родина», - підсумували у відомстві.
Станом на середу на території Канади підтвердили 103 випадки коронавірусу. Хвороба забрала життя однієї людини.
Також нагадаємо, що відомий актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом.