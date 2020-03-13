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    У дружини Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус

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    У дружини Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус

    У прем’єра симптоми інфікування відсутні

    У Софі Грегуар-Трюдо, дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, підтвердили китайський коронавірус.

    Про це повідомляє Reuters

    Прессекретар прем’єра пововідомив, що хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.

    У прем’єра симптоми інфікування відсутні.

    Раніше він вже повідомив, що буде знаходитись в самоізоляції два тижні.

    У четвер прем’єр-міністр Канади займатиметься «брифінгами, телефонними розмовами та віртуальними зустрічами з дому, у тому числі він говоритиме з іншими світовими лідерами та долучиться до спеціального урядового обговорення Covid-19».

    «Від початку спалаху Covid-19 ми закликали канадців вживати усі необхідні запобіжні заходи та дотримуватися порад лікарів, аби підтримувати свою безпеку. Саме це робить прем’єр-міністр та його родина», - підсумували у відомстві.

    Станом на середу на території Канади підтвердили 103 випадки коронавірусу. Хвороба забрала життя однієї людини.

    Також нагадаємо, що відомий актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом.

    Джастін Трюдо дружина коронавірус
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