У дружини Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус



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У прем’єра симптоми інфікування відсутні

У Софі Грегуар-Трюдо, дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, підтвердили китайський коронавірус.

Про це повідомляє Reuters

Прессекретар прем’єра пововідомив, що хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.

У прем’єра симптоми інфікування відсутні.

Раніше він вже повідомив, що буде знаходитись в самоізоляції два тижні.

У четвер прем’єр-міністр Канади займатиметься «брифінгами, телефонними розмовами та віртуальними зустрічами з дому, у тому числі він говоритиме з іншими світовими лідерами та долучиться до спеціального урядового обговорення Covid-19».

«Від початку спалаху Covid-19 ми закликали канадців вживати усі необхідні запобіжні заходи та дотримуватися порад лікарів, аби підтримувати свою безпеку. Саме це робить прем’єр-міністр та його родина», - підсумували у відомстві.

Станом на середу на території Канади підтвердили 103 випадки коронавірусу. Хвороба забрала життя однієї людини.

Також нагадаємо, що відомий актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом.