У ДТП на Херсонщині загинула сім’я з дитиною



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На автодорозі Скадовськ - Каховка сталося лобове зіткнення двох транспортних засобів - автомобіля BMW та ВАЗ-21099

На Херсонщині внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів 18 червня пізно ввечері загинула родина – батьки та 10-річна дитина.

Водій іншого автомобіля отримав тілесні ушкодження - співробітник поліції ГУНП в АР Крим, який на момент ДТП перебував поза службою на власному автомобілі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

«Близько 20:00 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду із загиблими, яка сталася на території Каланчацького району. Попередньо встановлено, що на автодорозі Скадовськ - Каховка сталося лобове зіткнення двох транспортних засобів - автомобіля BMW та ВАЗ-21099. У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ та його дружина загинули на місці пригоди. Їхня 10-річна донька померла у лікарні», - йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля BMW отримав тілесні ушкодження. Також встановлено, що водій BMW є співробітником поліції ГУНП в АР Крим, який на момент ДТП перебував поза службою на власному автомобілі. Наразі він затриманий за підозрою у вчиненні цього злочину. Попередня правова кваліфікація події – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб». Працівники Державного бюро розслідувань та слідчі поліції Херсонської області проводять першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини пригоди.

Джерело: Укрінформ