У Дубаї відкрилась виставка продовольства. Україну представляють 33 компанії (фото)

На виставці представлені товари українського виробництва – молочна і м’ясна продукція, сири, соняшникова олія, волоські горіхи та інші

Українські компанії восьмий рік поспіль беруть участь у виставці

Сьогодні, 21 лютого, у Дубаї стартувала міжнародна виставка продуктів, напоїв, обладнання для готельно-ресторанного бізнесу та кулінарії країн Перської затоки Gulfood 2021.

Україна під офіційним експортним брендом Trade with Ukraine восьмий рік поспіль бере участь у виставці. Цього року Україну представляють 33 компанії, переважно серед яких малий та середній бізнес. На стенді демонструють товари вітчизняного виробництва – молочна і м’ясна продукція, сири, соняшникова олія, волоські горіхи, зернові, яєчна продукція, дитяче харчування, соуси, снеки, солодощі, мед, морозиво, томатна паста та інші продукти.

Організаторами українського національного стенду є Київська торгово-промислова палата спільно з Центром підтримки експорту, за підтримки Ради експортерів та інвесторів при МЗС України та посольства України в ОАЕ.

Gulfood є першим великим торговим заходом у живому форматі з моменту початку пандемії Covid-19.

Поряд з новими можливостями для бізнесу, учасники відкриють для себе інноваційні продукти і технології, розроблені для вирішення мінливих тенденцій щодо органічних, натуральних і корисних для здоров'я продуктів.

Щорічна виставка Gulfood – міжнародна платформа, в якій цього року бере участь 2500 компаній з 85 країн та понад 97 тисяч відвідувачів з 185 країн світу.

Виставка триватиме до 25 лютого.

Нагадаємо, 12 лютого, на Співочому полі в Києві відкрився Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. На якому представлені понад 30 ілюмінаційних локацій, що розкривають таємничий світ Піднебесної.

Серед ілюмінацій легендарна теракотова армія, велика китайська стіна, долина квітів, дерево бажань з чарівними пандами, сичуанська опера, персонажі стародавніх китайських казок і легенд.