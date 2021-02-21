  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    В Україні відчутно подорожчала картопля

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні через похолодання подорожчала картопля - В Україні відчутно подорожчала картопля
    В Україні через похолодання подорожчала картопля

    Наразі фермери пропонують до продажу якісну картоплю по 8-10 гривень за кілограм

    Різке зростання ціни експерти пов’язують із погодним фактором.

    Про це повідомляє Агроцентр.

    Протягом останнього тижня картопля в Україні подорожчала одразу на 14%.

    «Різке зростання ціни експерти пов’язують із погодним фактором. Адже через морози та снігові замети на дорогах виникли перебої з постачанням. Тому кількість картоплі на прилавках зменшується, а її вартість зростає», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що наразі фермери пропонують до продажу якісну картоплю по 8-10 гривень за кілограм.

    За оцінками експертів ріст ціни на картоплю зупиниться з покращенням погодних умов. Загалом картопля нині дорожча на 29%, ніж у лютому торік.

    Нагадаємо, в Україні з 1 липня мінімальну пенсію збільшать на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Водночас максимальна пенсія збільшиться відразу на 850 грн – до 18 540 грн. Відповідний перерахунок затверджено в бюджеті Пенсійного фонду.

    Як повідомлялося, фінансисти розповіли, що буде з курсом долара на кінець лютого.

    Читайте також:
    Тариф на електроенергію може вирости: що очікує українців через місяць
    Теги: продукти ціни фермерство харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies