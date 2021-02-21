В Україні відчутно подорожчала картопля

Наразі фермери пропонують до продажу якісну картоплю по 8-10 гривень за кілограм

Різке зростання ціни експерти пов’язують із погодним фактором.

Про це повідомляє Агроцентр.

Протягом останнього тижня картопля в Україні подорожчала одразу на 14%.

«Різке зростання ціни експерти пов’язують із погодним фактором. Адже через морози та снігові замети на дорогах виникли перебої з постачанням. Тому кількість картоплі на прилавках зменшується, а її вартість зростає», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі фермери пропонують до продажу якісну картоплю по 8-10 гривень за кілограм.

За оцінками експертів ріст ціни на картоплю зупиниться з покращенням погодних умов. Загалом картопля нині дорожча на 29%, ніж у лютому торік.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня мінімальну пенсію збільшать на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Водночас максимальна пенсія збільшиться відразу на 850 грн – до 18 540 грн. Відповідний перерахунок затверджено в бюджеті Пенсійного фонду.

Як повідомлялося, фінансисти розповіли, що буде з курсом долара на кінець лютого.

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