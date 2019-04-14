У двох аеропортах та на кордоні з Польщею намагалися підкупити прикордонників



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Громадянин Азербайджану спробував «домовитись» з охоронцями кордону

Упродовж доби в пунктах пропуску «Бориспіль», «Харків-авіа» та «Шегині» громадяни Росії, Азербайджану, Грузії та України спробували безперешкодно перетнути кордон шляхом втягування службових осіб у протиправну діяльність. Про це повідомляє прес-службА Державної прикордонної служби України.

У столичному аеропорту співробітники Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Дарницького гарнізону в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР затримали громадянина Росії.

Чоловік 1984 року народження прибув рейсом із Мінська. Під час здійснення заходів прикордонного контролю росіянин не зміг підтвердити мету свого візиту, через що йому було відмовлено у перетині державного кордону. Проте іноземець не захотів прийняти винесене правове рішення та спробував підкупити прикордонників Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». За перегляд рішення особа спробувала дати $200.

У цьому ж пункті пропуску прикордонники викрили ще одного хабародавця. Громадянин Азербайджану, який прибув рейсом зі Стамбула також спробував «домовитись» з охоронцями кордону, щоб вирішити питання його пропуску. Іноземець запропонував $300.

Крім того, в харківському аеропорту та пункті пропуску «Шегині» прикордонників спробували підкупити громадянин Грузії та наш співвітчизник. За вирішення питання щодо безперешкодного перетину державного кордону іноземець та українець запропоновали військовослужбовцям Харківського та Мостиського загонів грошові винагороди в розмірі $20 та 50 євро.

Від усіх спроб підкупу прикордонників співробітники Держприкордонслужби категорично відмовились. Викритих правопорушників затримано на підставі ст.208 КПК України та передано представникам Нацполіції.