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    У Фінляндії оприлюднили перші дані про результати парламентських виборів

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    <span>Прем&rsquo;єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля, який запровадив сувору бюджетну економію, найімовірніше, втратить владу</span> - У Фінляндії оприлюднили перші дані про результати парламентських виборів
    Прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля, який запровадив сувору бюджетну економію, найімовірніше, втратить владу
    Фото: AFP

    До перемоги йде нині опозиційна ліва партія Фінляндії

    У Фінляндії оприлюднили перші дані про результати парламентських виборів, які відбулися 14 квітня. За цими даними, до перемоги йде нині опозиційна ліва партія, також значні здобутки матимуть крайні праві.

    Ліва Соціал-демократична партія Фінляндії, яка, схоже, усуне від влади нинішній правоцентристський уряд, на тлі багатьох років суворої бюджетної економії вела кампанію проти обмежень бюджетних витрат, які запровадили прем’єр-міністр, лідер партії «Фінляндський центр» Юха Сіпіля і міністр фінансів його уряду, лідер консервативної партії «Національна коаліція» Петтері Орпо.

    Соціал-демократи у своїй кампанії обіцяли дати відповідь на занепокоєння, що останніми роками, в часи виходу економіки країни з рецесії, яку спричинила фінансова криза 2008 року, бюджетні витрати скоротили надто глибоко. Особливу критику з усіх боків політичного спектру викликали такі скорочення у високо цінованій системі освіти.

    Крім того, останніми місяцями значно зросла популярність крайньої правої партії «Справжні фінни», якою керує євродепутат-консерватор Юссі Халла-ахо – її кампанія зосереджувалася на антиімміграційних гаслах і критиці «істерії» навколо кліматичних змін із боку інших партій, які вимагають дій для боротьби зі всесвітнім потеплінням. Ця партія, схоже, прийде на другому чи третьому місці і може відіграти важливу роль у майбутньому коаліційному уряді, які у Фінляндії зазвичай створюють коаліції з трьох-чотирьох партій.

    Керівництво Фінляндії, яка є членом Європейського союзу, перебуває в постійному діалозі з сусідньою Росією, хоча водночас підтримує санкції ЄС проти Москви. Саме сусідство з Росією, незалежність від якої Фінляндія здобула 101 рік тому, є головною причиною того, що Хельсінкі досі утримується від вступу до НАТО.

    Джерело: Радіо Свобода

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