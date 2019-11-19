  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Франції внаслідок обвалу мосту загинули дві людини

    • Розсилка
    У Франції внаслідок обвалу мосту загинули дві людини

    Під час обвалення моста загинули 15-річна дівчина і водій вантажівки

    На південному заході Франції внаслідок обвалу мосту загинули дві людини.

    Про це повідомляє Reuters.

    Так, під час обвалення моста загинули 15-річна дівчина і водій вантажівки. Мати загиблої була в числі трьох людей, яких вдалося врятувати.

    150-метровий підвісний міст в Мірпуа-сюр-Тарн, біля Тулузи, впав у воду вранці 18 листопада, коли ним проїжджали вантажівка, легковий автомобіль і, можливо, фургон.

    Проїзд транспортних засобів, вагою більше 19 тонн, через міст був заборонений.

    Востаннє перевірку конструкцій моста провели в 2017 році. За її результатами не були виявлені які-небудь недоліки міцності конструкції.

    Франція вантажівки водій міст час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ