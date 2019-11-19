У Франції внаслідок обвалу мосту загинули дві людини



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Під час обвалення моста загинули 15-річна дівчина і водій вантажівки

На південному заході Франції внаслідок обвалу мосту загинули дві людини.

Про це повідомляє Reuters.

Так, під час обвалення моста загинули 15-річна дівчина і водій вантажівки. Мати загиблої була в числі трьох людей, яких вдалося врятувати.

150-метровий підвісний міст в Мірпуа-сюр-Тарн, біля Тулузи, впав у воду вранці 18 листопада, коли ним проїжджали вантажівка, легковий автомобіль і, можливо, фургон.

Проїзд транспортних засобів, вагою більше 19 тонн, через міст був заборонений.

Востаннє перевірку конструкцій моста провели в 2017 році. За її результатами не були виявлені які-небудь недоліки міцності конструкції.