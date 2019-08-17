Пішохідний міст у Києві обклали бетонними плитами



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Труханів острів закрили на ремонт Фото: Dtp.kiev.ua

Столична влада знайшла спосіб як убезпечити столичний міст від подальшого руйнування

«Київавтодор» вирішив стабілізувати конструкцію Пішохідного мосту на Труханів після часткового обвалення його конструкцій. Про це повідомляє ДТП.



Співробітники «Київавтодору» поклали бетонні плити на ділянці пішохідного мосту на Труханів острів. «Таким чином вони створили противагу натомість тої, що обрушилася. Комунальники запевняють, що це тимчасовий захід», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком» 2 серпня в Києві обвалилася частина пішохідного мосту на Труханів острів. Між тим у КМДА запевнили, що обвалення не несе небезпеки для пішоходів.