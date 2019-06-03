Суд ООН у Гаазі сьогодні розпочне слухання щодо позову України проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший раунд усних аргументів відбудеться у понеділок 3 червня о 10:00, виступатиме РФ

Українська команда морально готова «до чергової порції російської пропаганди» у суді

У понеділок, о 10 годині ранку, суд в Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в суду юрисдикції щодо позову України.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.

«Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті», - зазначила Зеркаль.

Вона також написала, що більшість матеріалів буде оприлюднено на сайті суду у понеділок.

«Розгляд справи по суті – це детальне дослідження всіх доказів, експертних думок та показів свідків, які Україна надала суду на 17 500 сторінках ще рік тому. Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами, включаючи юридичну гімнастику та еквілібристику», - написала вона.

Зеркаль також наголосила, що українська команда морально готова «до чергової порції російської пропаганди».

«Ми свідомі, що під час виступу Росії світ вчергове почує про «заколоти», «громадянську війну», «порятунок російськомовного населення», «повернення Криму» та знову розкаже казочку про «зброю в шахтах», - написала Зеркаль.

Зазначається, що Україні допомагатимуть юристи Марні Чик, Джонатан Гімблет та Девід Зайонтс. Також відомі професори. Серед них Жан-Марк Тювенін, Гарольд Коу.

Нагадаємо, у Гаазі з 3 по 7 червня призначено слухання в Міжнародному Суді ООН щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

За інформацією росЗМІ, на слуханнях російська сторона збирається заявити, що суперечки між Києвом і Москвою щодо даної конвенції немає.

Перший раунд усних аргументів відбудеться у понеділок 3 червня о 10:00, виступатиме РФ. Наступного дня, 7 червня, у той самий час - Україна. Слухання транслюватимуть наживо на сайті суду.

Як відомо, 16 січня 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. Міжнародний суд ООН розглядає позов щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

До слова, постійна палата третейського суду в Гаазі 10 червня почне слухання позову України проти Росії про порушення РФ конвенції ООН з морського права 1982 року.