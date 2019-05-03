Суд у Гаазі в червні проведе слухання у справі України проти Росії



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Слухання будуть присвячені попереднім запереченням Російської Федерації

Міжнародний суд ООН почне слухання про порушення Росією двох конвенцій 3 червня

У Гаазі з 3 по 7 червня призначено слухання в Міжнародному Суді ООН щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Про це йдеться в документах суду.

«Суд проведе публічні слухання з понеділка 3 червня по п'ятницю 7 червня 2019 року, в Палаці Миру в Гаазі», - йдеться у повідомленні.

Слухання будуть присвячені попереднім запереченням Російської Федерації.

Згідно з графіком, перший раунд усних аргументів відбудеться у понеділок 3 червня о 10:00, виступатиме РФ. Наступного дня, теж о 10:00 виступатиме Україна.

Другий раунд призначено на четвер, на 6 червня, на 10 ранку, виступатиме Росія. Наступного дня, 7 червня, у той самий час - Україна. Слухання транслюватимуть наживо на сайті суду.

Як відомо, 16 січня 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. Міжнародний суд ООН розглядає позов щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

До слова, постійна палата третейського суду в Гаазі 10 червня почне слухання позову України проти Росії про порушення РФ конвенції ООН з морського права 1982 року.

Нагадаємо,Україна очікує на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплених Росією українських суден та моряків за місяць.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко поінформував генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо позову України проти РФ до Міжнародного трибуналу з морського права

Натомість Росія не визнає права трибуналу ООН розглядати інцидент у Керченській протоці.