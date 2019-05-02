У Гаазі з 10 червня почнуть слухати позов України проти РФ про порушення Конвенції з морського права



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Міжнародний трибунал з морського права

Справа стосується порушення прав України в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці

Постійна палата третейського суду в Гаазі 10 червня почне слухання позову України проти Росії про порушення РФ конвенції ООН з морського права 1982 року. Справа стосується порушення прав України в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Про це пише theБабель.

Як повідомляється на сайті суду, засідання транслюватиметься онлайн.

10 червня з 10:00 до 13:00 та з 14:30 до 17:30 будуть заслуховувати позицію представників Росії. 11 червня за таким же графіком виступить українська сторона.

Етап усних дебатів відбудеться 13 і 14 червня. У перший день з 09:30 до 13:00 виступить Росія, а у другий з 14:00 до 17:30 — Україна.

Позов проти РФ Україна подала в лютому 2018 року. Тоді президент Петро Порошенко заявив, що йдеться не тільки про морське право, але й про військові злочини. Україна також має намір захистити свої права на природні ресурси континентального шельфу Криму. Очікується, що розгляд справи по суті розпочнеться в 2021 році.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі перейшов до завершальної стадії вивчення матеріалів української справи, що стосуються подій Революції Гідності, анексії Криму та війни на Донбасі.

Нагадаємо,Україна очікує на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплених Росією українських суден та моряків за місяць.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко поінформував генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо позову України проти РФ до Міжнародного трибуналу з морського права

Натомість Росія не визнає права трибуналу ООН розглядати інцидент у Керченській протоці.