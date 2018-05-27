У Генпрокуратурі визнали: судді бояться справ Майдану

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фото: Главком, Станіслав Груздєв Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк

Судді не хочуть резонансу та роботи під суспільним тиском – Горбатюк

Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк пояснив, чому судді бояться брати справи Майдану. Про це йдеться в інтерв’ю «Главкому».

«Можна припустити, що частина суддів хоче уникнути таких справ, бо ж, мовляв, зараз притягують до відповідальності суддів, які виносили рішення з чутливих питань за часів Януковича, зміниться влада – і нас будуть судити. Хтось просто не хоче резонансу та працювати під суспільним тиском. Крім того, треба враховувати, що сьогодні з 9,5 тис. суддів в Україні працюють 5,5 – 6,0 тис. На них – величезне навантаження», - зазначив Горбатюк.

За словами правоохоронця, судді повернули назад до Генпрокуратури велику кількість справ стосовно Майдану. Часто через те, що частина фігурантів справи втекла з України. «Логіка незрозуміла. Ми, за матеріалами слідства, кажемо, що, наприклад, «беркутівці» не самостійно приймали рішення щодо вчинення того чи іншого злочину, а виконували наказ. Відповідно, вказуємо, від кого вони той наказ отримали, вказуємо всіх керівників у системі МВС, СБУ та, наприклад, екс-президента. Звісно, всі вони повтікали. Судді кажуть: у такому випадку прокурори або повинні забезпечити доставку всіх указаних осіб до суду, або особи, які віддавали наказ, не повинні фігурувати в підозрі. Але ми з цим не згодні, бо це порушення права на захист, коли від підозрюваного приховуються дані тих, хто за доведеною версією слідства віддавав наказ…», - додав правоохоронець.

Як відомо, за чотири роки за вбивство в центрі Києві понад 100 людей не засуджений до реального терміну ув'язнення жоден організатор та виконавець цього злочину. При цьому, судами у майданівських справах винесено 50 вироків, 43 з них - обвинувальні. Це вироки із умовними строками або з відстрочкою виконання покарання.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Сергій Горбатюк: У слідства є імена фсбшників, які перебували в Києві під час розстрілів на Майдані

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