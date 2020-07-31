Хорватія продовжила умови в’їзду для українців



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Пляж «Стініва» (Stiniva) на острові Віс в Хорватії

Усі, хто в'їжджає в Хорватію, повинні мати при собі негативні результати тесту на коронавірус або піти на самоізоляцію

Хорватія до середини серпня продовжила чинні умови в’їзду для громадян України.

Про це повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

«До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах», - написав він.

До уваги громадян України!

31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах. #КонсулПоруч https://t.co/6mdf6OxMsX pic.twitter.com/sg5eXcOglE — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 31, 2020

Нагадаємо, 11 липня, Хорватія посилила правила в'їзду в країну для українців. Тепер всі, хто в'їжджає в країну, повинні мати при собі негативні результати тесту на коронавірус.

Громадянам України, які постійно проживають за межами ЄС і в'їжджають в Хорватію з туристичною метою, крім надання підтвердження про резерві готелю або апартаментів, необхідно також надати негативний результат ПЛР тесту на Sars-CoV-2 не пізніше 48 годин від часу забору.

«Документ, що підтверджує негативний результат тесту, може бути англійською мовою, а також українською у разі, якщо в ньому епідеміолог може ідентифікувати особу, приналежність тесту і результат, тому ці дані бажано мати латиницею», - уточнюється в повідомленні.

У разі якщо лабораторія надіслала туристу результат тесту електронною поштою, то бажано його роздрукувати, принаймні дорогою до КПП, підкреслюють у відомстві.

У посольстві зазначили, що хорватські прикордонники та епідеміологи з розумінням ставляться до прибуваючих. В крайньому випадку, якщо ваш тест - тільки в електронному вигляді, вам можуть піти на поступки й запропонувати надіслати підтвердження на електронну пошту.

«Однак просимо не зловживати таким підходом дружньої країни», - додали у відомстві.

Якщо ж ви не маєте при собі документа з негативним результатом ПЛР-тесту, то вам можуть на розгляд епідеміолога дати дозвіл на в'їзд до Хорватії з обов'язковою семиденною самоізоляцією. Також при таких умовах вам треба буде здати ПЛР-тест на коронавірус за ваші особисті кошти вже на території Хорватії, додали в посольстві.

Раніше міністр інфраструктури назвав країни, куди українці можуть полетіти на відпочинок.