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    Хорватія продовжила умови в’їзду для українців

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    Пляж &laquo;Стініва&raquo; (Stiniva) на острові Віс в Хорватії - Хорватія продовжила умови в’їзду для українців
    Пляж «Стініва» (Stiniva) на острові Віс в Хорватії

    Усі, хто в'їжджає в Хорватію, повинні мати при собі негативні результати тесту на коронавірус або піти на самоізоляцію

    Хорватія до середини серпня продовжила чинні умови в’їзду для громадян України.

    Про це повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

    «До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах», - написав він.

    Нагадаємо, 11 липня, Хорватія посилила правила в'їзду в країну для українців. Тепер всі, хто в'їжджає в країну, повинні мати при собі негативні результати тесту на коронавірус.

    Громадянам України, які постійно проживають за межами ЄС і в'їжджають в Хорватію з туристичною метою, крім надання підтвердження про резерві готелю або апартаментів, необхідно також надати негативний результат ПЛР тесту на Sars-CoV-2 не пізніше 48 годин від часу забору.

    «Документ, що підтверджує негативний результат тесту, може бути англійською мовою, а також українською у разі, якщо в ньому епідеміолог може ідентифікувати особу, приналежність тесту і результат, тому ці дані бажано мати латиницею», - уточнюється в повідомленні.

    У разі якщо лабораторія надіслала туристу результат тесту електронною поштою, то бажано його роздрукувати, принаймні дорогою до КПП, підкреслюють у відомстві.

    У посольстві зазначили, що хорватські прикордонники та епідеміологи з розумінням ставляться до прибуваючих. В крайньому випадку, якщо ваш тест - тільки в електронному вигляді, вам можуть піти на поступки й запропонувати надіслати підтвердження на електронну пошту.

    «Однак просимо не зловживати таким підходом дружньої країни», - додали у відомстві.

    Якщо ж ви не маєте при собі документа з негативним результатом ПЛР-тесту, то вам можуть на розгляд епідеміолога дати дозвіл на в'їзд до Хорватії з обов'язковою семиденною самоізоляцією. Також при таких умовах вам треба буде здати ПЛР-тест на коронавірус за ваші особисті кошти вже на території Хорватії, додали в посольстві.

    Раніше міністр інфраструктури назвав країни, куди українці можуть полетіти на відпочинок.

     

    ЄС відпочинок туризм українці Хорватія мандрівка коронавірус
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