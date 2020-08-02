У Греції найбільший приріст заражень коронавірусом з квітня



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У Греції зросла кількість хворих на Covid-19

Стрімке зростання почалося в останні декілька днів

У Греції зареєстрували найбільший з квітня «стрибок» кількості заражень коронавірусом.

Про це повідомляє Kathimerini, з посиланням на останні дані Національної організації охорони здоров’я.

У суботу, 1 серпня, повідомили про 110 нових заражень. При цьому, лише 9 з них пов’язані з подорожами за кордон.

Востаннє перед цим показник, більший 100, реєстрували у квітні. Протягом червня і більшої частини липня лише декілька разів реєстрували більше 50 нових хворих за добу.

Стрімке зростання почалося в останні декілька днів: з 30 червня по 1 серпня включно добове зростання становило 57, 65, 76 і 110 нових хворих.

Загальна кількість зареєстрованих заражень з початку епідемії зросла до 4587. Кількість померлих хворих залишилася незмінною – 206 з початку епідемії.

Нагадаємо, станом на ранок 2 серпня, кількість випадків інфікування коронавірусом у світі досягла 18 мільйонів осіб. Серед 18 мільйонів випадків 688 тисяч – летальні. Також 11 мільйонів 325 тисяч хворих вилікувалися. Тільки за останню добу у світі зафіксували 246,5 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус.

Найбільше нових хворих – у США – 58,4 тисячі. В Індії зареєстрували 54,8 тисячі нових випадків, у Бразилії – 42,5 тисячі, у Колумбії і Південній Африці – понад 10 тисяч, у Мексиці – 8,4 тисячі, у Росії – 5,4 тисячі.

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