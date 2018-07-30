У Грузії повністю легалізували вживання марихуани



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Зберігання та продаж марихуани залишаються в Грузії кримінальним злочином.

Конституційний суд Грузії схвалив рішення про легалізацію вживання марихуани в країні.

Про це повідомляє прес-служба суду.

З вимогою скасувати адміністративну відповідальність за вживання марихуани до суду звернулися члени партії «Гірчі» Зураб Джапарідзе та Вахтанг Мегрелашвілі.

На їх думку, вживання марихуани є сферою, захищеною правом людини на вільний розвиток особистості.

Позивачі наголосили, що такі дії людини не ставлять під загрозу публічний інтерес, тому будь-яке покарання за вживання марихуани порушує статтю 16 Конституції Грузії.

Конституційний суд погодився з цими аргументами та відмінив адміністративну відповідальність, таким чином повністю легалізувавши вживання марихуани.

Водночас суд зауважив, що відповідальність за вживання марихуани не порушує Конституцію, якщо це завдає шкоди іншим особам. Зокрема вживати її заборонено у освітніх закладах, в деяких публічних місцях, наприклад громадському транспорті тощо.

Слід зазначити, що зберігання та продаж марихуани залишаються в Грузії кримінальним злочином.