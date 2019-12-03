У харківському депо кондукторів штрафували за непродані талони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Покарання для кондукторів ввели після впровадження системи електронного квитка

У харківському депо щодня працівників змушували продавати не менше семи сотень талонів, або докладати з власної кишені.

Талончики на суму майже 10 тисяч гривень залишилися у колишньої кондукторки «Жовтневого трамвайного депо». Тетяна Марченко 3 роки працювала у депо, цього вересня звільнилася. Одна з причин – працівників змушували за власний кошт купляти ті квитки, які за зміну продати не вдалося, каже Тетяна. За зміну продавати мали не менше 700 талонів:

«Півтори тисячі талонів. Це місячна зарплата. Я б хотіла, щоб хтось у мене їх придбав по 6 гривень», – ділиться вона.

Переселенка з Донбасу Тетяна Марченко у харківському депо пропрацювала три роки. Поки не почала бунтувати проти штрафів за непродані талони. Зі слів Тетяни – кондукторів змушували продавати не менше 700 проїзних квитків за зміну, або купувати їх за власні кошти. Чергова бесіда з директором закінчилися для жінки звільненням.

«Дали йому тиждень, щоб він щось вжив у роботі. А вийшло так, що швиденько за 15 хвилин мене звільнили», – говорить Тетяна.

Директора трамвайного депо на робочому місці не виявилося. У міському департаменті інфраструктури застати його журналістам «Сьогодні» також не вдалося. Але про штрафи для кондукторів розповіли чиновники. Тут зазначають, що покарання існує. І ввели його після впровадження системи електронного квитка.

«Проблеми пов'язані з тим, що водії і контролери, де з метою наживи, де з метою дискредитації роботи зазначеної системи, надають перевагу брати гроші або в повному обсязі «на кишеню», або приймати половину вартості проїзду під час змови з пасажирами. Коли виявляють подібні випадки, як штраф дійсно змушують вносити ці гроші до каси», – пояснює Сергій Дульфан, директор Департаменту інфраструктури Харківської міськради.

Йдеться про безготівкову систему e-ticket. Але Тетяна запевняє, на електронні квитки теж була своя квота: зараховували лише 20 поїздок з однієї зміни.

«Коли заїжджали в депо там було і 40, і 50 e-ticket. За наказом начальника нашого знімали тільки 20 валідаторів, а 680 ти був зобов'язаний покласти до каси грошей», – говорить вона.

До того ж, e-ticket запрацював у місті з грудня 2017 року. За місяць до цього «Сьогодні» розповідали аналогічну історію з поборами в тролейбусах.

Тоді на кондуктора Сергія Чорного депо навіть подало до суду. Мовляв – він не мав права розповідати в новинах про штрафи. І додали до позову детальний фінансовий план на кожного працівника.

«Скажімо, близько 20-ти тисяч середня місячна виручка. Чому вони вважають, що вони можуть в суді долучати ці документи і повідомляти, що цей план є, а кондуктори про це говорити не можуть, і в чому це порушує права тролейбусного депо, ми добитися так і не змогли», – говорить Володимир Рисенко, адвокат кондуктора.

Сергій Чорний виграв суд і з тролейбусного депо звільнився. Зараз працює касиром у супермаркеті.

Тетяна теж збирається подавати до суду на депо. Тому що хоче повернути гроші, відібрані у неї за непродані талони. Адже купа проїзних квитків, яка залишилася у неї після звільнення, коштує майже 10 тисяч гривень.

Джерело: Сегодня