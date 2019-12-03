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    У харківському депо кондукторів штрафували за непродані талони

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    У харківському депо кондукторів штрафували за непродані талони

    Покарання для кондукторів ввели після впровадження системи електронного квитка

    У харківському депо щодня працівників змушували продавати не менше семи сотень талонів, або докладати з власної кишені.

    Талончики на суму майже 10 тисяч гривень залишилися у колишньої кондукторки «Жовтневого трамвайного депо». Тетяна Марченко 3 роки працювала у депо, цього вересня звільнилася. Одна з причин – працівників змушували за власний кошт купляти ті квитки, які за зміну продати не вдалося, каже Тетяна. За зміну продавати мали не менше 700 талонів: 

    «Півтори тисячі талонів. Це місячна зарплата. Я б хотіла, щоб хтось у мене їх придбав по 6 гривень», – ділиться вона.

    Переселенка з Донбасу Тетяна Марченко у харківському депо пропрацювала три роки. Поки не почала бунтувати проти штрафів за непродані талони. Зі слів Тетяни – кондукторів змушували продавати не менше 700 проїзних квитків за зміну, або купувати їх за власні кошти. Чергова бесіда з директором закінчилися для жінки звільненням.

    «Дали йому тиждень, щоб він щось вжив у роботі. А вийшло так, що швиденько за 15 хвилин мене звільнили», – говорить Тетяна.

    Директора трамвайного депо на робочому місці не виявилося. У міському департаменті інфраструктури застати його журналістам «Сьогодні» також не вдалося. Але про штрафи для кондукторів розповіли чиновники. Тут зазначають, що покарання існує. І ввели його після впровадження системи електронного квитка.

    «Проблеми пов'язані з тим, що водії і контролери, де з метою наживи, де з метою дискредитації роботи зазначеної системи, надають перевагу брати гроші або в повному обсязі «на кишеню», або приймати половину вартості проїзду під час змови з пасажирами. Коли виявляють подібні випадки, як штраф дійсно змушують вносити ці гроші до каси», – пояснює Сергій Дульфан, директор Департаменту інфраструктури Харківської міськради.

    Йдеться про безготівкову систему e-ticket. Але Тетяна запевняє, на електронні квитки теж була своя квота: зараховували лише 20 поїздок з однієї зміни.

    «Коли заїжджали в депо там було і 40, і 50 e-ticket. За наказом начальника нашого знімали тільки 20 валідаторів, а 680 ти був зобов'язаний покласти до каси грошей», – говорить вона.

    До того ж, e-ticket запрацював у місті з грудня 2017 року. За місяць до цього «Сьогодні» розповідали аналогічну історію з поборами в тролейбусах.

    Тоді на кондуктора Сергія Чорного депо навіть подало до суду. Мовляв – він не мав права розповідати в новинах про штрафи. І додали до позову детальний фінансовий план на кожного працівника.

    «Скажімо, близько 20-ти тисяч середня місячна виручка. Чому вони вважають, що вони можуть в суді долучати ці документи і повідомляти, що цей план є, а кондуктори про це говорити не можуть, і в чому це порушує права тролейбусного депо, ми добитися так і не змогли», – говорить Володимир Рисенко, адвокат кондуктора.

    Сергій Чорний виграв суд і з тролейбусного депо звільнився. Зараз працює касиром у супермаркеті.

    Тетяна теж збирається подавати до суду на депо. Тому що хоче повернути гроші, відібрані у неї за непродані талони. Адже купа проїзних квитків, яка залишилася у неї після звільнення, коштує майже 10 тисяч гривень.

    Джерело: Сегодня

    Харків документи штраф
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