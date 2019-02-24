У Харкові чоловік напав на співробітницю ломбарду
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Розсилка
У місті введено план «Сирена»
У Харкові зловмисник напав на співробітницю ломбарду і вкрав 30 тис. грн.
Про це повідомили в прес-службі обласної поліції.
«Невідомий зайшов до приміщення і вдарив важким предметом 22-річну жінку, після чого заволодів грошима в сумі 30 тис. гривень і втік», – йдеться у повідомленні.
Інформація зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
У місті введено в дію оперативний план «Сирена».
Прикмети зловмисника: зріст близько 180 см, міцної статури.
Був одягнений у куртку темно-зеленого кольору з капюшоном, сині джинси та чорні рукавиці.
«Шановні громадяни! Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваного, просимо повідомити до Основ’янського відділу поліції за телефонами: (057)737-40-22, 050-83-81-111 або 102», - зазначили у поліції.