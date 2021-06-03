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    На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку за антиукраїнські коментарі в ВКонтакте

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    На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку за антиукраїнські коментарі в ВКонтакте - На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку за антиукраїнські коментарі в ВКонтакте
    На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку за антиукраїнські коментарі в ВКонтакте
    Фото з відкритих джерел

    Місцеве видання уточнює, що суду вистачило всього чотирьох подібних коментарів, щоб зрозуміти, що людина винна

    У Жовтих Водах Дніпропетровської області суд виніс вирок місцевому жителю. Його визнали винним в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро обласний.

    Спецслужби 30 березня відкрили проти нього справу. Спецслужби з'ясували, що місцевий житель зареєструвався в російській соцмережі ВКонтакте, яка заблокована на території України.

    Потім він вступ в низку антиукраїнських груп, а потім в коментарях почав закликати до повалення державного ладу України.

    Ось кілька його коментарів (мовою оригіналу):

    «Какой суверенитет Украины? Давно пора возвращаться в состав единой Родины! Только в составе России мы сможем дальше жить».

    «Пора бы нам уже встать и бороться против оккупации! Нужно выбрать путь борьбы… И тогда, нас примет в стройные ряды Россия — мать!!!».

    Місцеве видання уточнює, що суду вистачило всього чотирьох подібних коментарів, щоб зрозуміти, що людина винна. Чоловік також визнав свою провину.

    Йому призначили вирок - чотири роки умовного позбавлення волі з випробувальним терміном - один рік.

    До слова, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру чинному співробітнику Національної поліції за перешкоджання журналістській діяльності під час Революції Гідності.

    Теги: суд Дніпро Вконтакте чоловік вирок
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    На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку за антиукраїнські коментарі в ВКонтакте