На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку за антиукраїнські коментарі в ВКонтакте

Місцеве видання уточнює, що суду вистачило всього чотирьох подібних коментарів, щоб зрозуміти, що людина винна

У Жовтих Водах Дніпропетровської області суд виніс вирок місцевому жителю. Його визнали винним в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро обласний.

Спецслужби 30 березня відкрили проти нього справу. Спецслужби з'ясували, що місцевий житель зареєструвався в російській соцмережі ВКонтакте, яка заблокована на території України.

Потім він вступ в низку антиукраїнських груп, а потім в коментарях почав закликати до повалення державного ладу України.

Ось кілька його коментарів (мовою оригіналу):

«Какой суверенитет Украины? Давно пора возвращаться в состав единой Родины! Только в составе России мы сможем дальше жить».

«Пора бы нам уже встать и бороться против оккупации! Нужно выбрать путь борьбы… И тогда, нас примет в стройные ряды Россия — мать!!!».

Місцеве видання уточнює, що суду вистачило всього чотирьох подібних коментарів, щоб зрозуміти, що людина винна. Чоловік також визнав свою провину.

Йому призначили вирок - чотири роки умовного позбавлення волі з випробувальним терміном - один рік.

До слова, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру чинному співробітнику Національної поліції за перешкоджання журналістській діяльності під час Революції Гідності.