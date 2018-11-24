У Харкові дігери пробралися в тунелі метро, поліція розшукує хуліганів



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За словами хлопців, в тунелі вони зустріли працівників метро, однак втекли від них Скріншот з відео

23 листопада на Youtube було опубліковано відео, на якому двоє хлопців пробралися до тунелю харківського метро і бігали по коліях

У Харкові правоохоронці встановлюють осіб, які проникли до тунелю метро і записали свій «подвиг» на відео.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

«Інформацію про подію внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень. Наразі з'ясовуються всі обставини події та встановлюються особи», - зазначили в поліції.

Як відомо, 23 листопада на Youtube було опубліковано відео, на якому двоє хлопців пробралися до тунелю харківського метро і бігали по коліях. Як говориться у коментарі до відео, потрапити до тунелю дігерам вдалося через вуличну вентиляцію на станції «Перемога». За словами хлопців, в тунелі вони зустріли працівників метро, однак втекли від них.

Раніше повідомлялося, що народна артистка України Жанна Боднарук стала жертвою дій підлітків, які розпилили невідому речовину у підземному переході на Оболоні у Києві, який веде до метро.

Джерело: УНН