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    У Харкові дігери пробралися в тунелі метро, поліція розшукує хуліганів

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    <p>За словами хлопців, в тунелі вони зустріли працівників метро, однак втекли від них</p> - У Харкові дігери пробралися в тунелі метро, поліція розшукує хуліганів

    За словами хлопців, в тунелі вони зустріли працівників метро, однак втекли від них

    Скріншот з відео

    23 листопада на Youtube було опубліковано відео, на якому двоє хлопців пробралися до тунелю харківського метро і бігали по коліях

    У Харкові правоохоронці встановлюють осіб, які проникли до тунелю метро і записали свій «подвиг» на відео.

    Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

    «Інформацію про подію внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень. Наразі з'ясовуються всі обставини події та встановлюються особи», - зазначили в поліції.

    Як відомо, 23 листопада на Youtube було опубліковано відео, на якому двоє хлопців пробралися до тунелю харківського метро і бігали по коліях. Як говориться у коментарі до відео, потрапити до тунелю дігерам вдалося через вуличну вентиляцію на станції «Перемога». За словами хлопців, в тунелі вони зустріли працівників метро, однак втекли від них.

    Раніше повідомлялося, що народна артистка України Жанна Боднарук стала жертвою дій підлітків, які розпилили невідому речовину у підземному переході на Оболоні у Києві, який веде до метро.

    Джерело: УНН

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