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    У Харкові дітей вивели на вулиці «підтримати Терехова» (фото, відео)

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    У Харкові наразі складна ситуація з коронавірусом - У Харкові дітей вивели на вулиці «підтримати Терехова» (фото, відео)
    У Харкові наразі складна ситуація з коронавірусом
    Фото: Ірина Крикун/Facebook

    У Харкові школярів зігнали в неділю на «святкування Масниці»

    Голова адміністрації Новобаварського району Харкова Тетяна Цибульник відправила школярів у карантин розважати дорослих на свято Масниці. Про це повідомив журналіст Дмитро Коган на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Днище, це коли Таня Цибульник у властивій для себе манері відправляє школярів (в даному випадку взагалі в карантин) розважати дорослих. А ще більша проблема в тому, що ця експлуатація іменується «за підтримки Терехова та команди БКУХ («Блок Кернеса – Успішний Харків», – ред.)», – написав Коган.

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    У Харкові дітей вивели на вулиці «підтримати Терехова» (фото, відео)
    У Харкові дітей вивели на вулиці «підтримати Терехова» (фото, відео)
    У Харкові дітей вивели на вулиці «підтримати Терехова» (фото, відео)
    У Харкові дітей вивели на вулиці «підтримати Терехова» (фото, відео)
    У Харкові дітей вивели на вулиці «підтримати Терехова» (фото, відео)
    У Харкові дітей вивели на вулиці «підтримати Терехова» (фото, відео)
    Фото: Ірина Крикун/Facebook

    Журналіст розповів, що поки в Харкові новий скачок епідемії та провалена програма вакцинації, влада «тусується з народом на Масницю та цинічно зі сцени бажає всім здоров’я».

    Виступ секретаря Харківської міської ради та виконувача обов’язків міського голови Ігоря Терехова:

    «Шановні мешканці, ви ж не забули, що чиновники полетять у Шаріте, а ви поїдете в обласну лікарню? Ну й той факт, що секретар міської ради досі не зміг вивчити мову, як того вимагає закон, теж викликає питання до інтелектуальних здібностей людини», – сказав Коган.

    Раніше анастезіолог та консультант Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні Володимир Корсунов розповів, що лікарні Харкова завантажені хворими з коронавірусом, місць із доступом до кисню майже не залишилося.

    Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик виступила в харківському Палаці спорту, де підтримала секретаря Харківської міської ради та виконувача обов’язків міського голови Ігоря Терехова.

    Теги: Харків діти Геннадій Кернес карантин влада коронавірус
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