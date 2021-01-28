Везла з Росії чотири сотні «георгіївських стрічок». Харків'янка отримала вирок
В Україні за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки передбачений тюремний термін
Обвинувачена підписала угоду про визнання винуватості
Дергачівський районний суд Харківської області визнав винною жінку за незакінчений замах на поширення комуністичної символіки (ч.3 ст.15 ч.1 ст.436-1 КК України) і призначив їй покарання - один рік позбавлення волі без конфіскації майна, яке було замінено один рік іспитового терміну.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 січня.
Перебуваючи на території Росії у 2020 році, обвинувачена виготовила комуністичну символіку шляхом приклеювання наліпок з зображенням нагород, гасел і символів часів тоталітаризму, а саме серпа, молота, герба, прапора та п`ятикутної зірки на «георгіївські стрічки».
У подальшому 30 серпня 2020 року, продовжуючи свій злочинний умисел на поширення комуністичної символіки на території України, вона планувала перейти міжнародний автомобільний пункт пропуску «Гоптівка» у Харківській області.
Однак під час проходження прикордонного контролю у неї виявили ряд заборонених речей. Це - «георгіївські стрічки» з написом «9 Мая. Мы наследники победы» (19 штук); «георгіївські стрічки» з написом «Я помню, я горжусь» (150 штук); «георгіївські стрічки» з написом «9 Мая. День Победы» (108 штук); «георгіївські стрічки» з написом «9 Мая. День Победы» (139 штук); заламіновані листи з написами та елементами комуністичної символіки в кількості 14 штук.
Щоб уникнути реального терміну ув’язнення, обвинувачена уклала угодою про визнання винуватості. У судовому засіданні жінка повністю визнала вину в скоєному злочині і просила затвердити угоду про визнання винуватості.
У підсумку суд затвердив цю угоду. Крім цього, виніс рішення про знищення понад 400 «георгіївських стрічок», вилучених в обвинуваченої.
Додамо, що в Україні за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів передбачено покарання у вигляді позбавленням волі від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв «Главком», минулого року Новотроїцький районний суд Херсонської області визнав винною пенсіонерку у поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч.2 ст.436-1 КК України) і призначив п’ять років позбавлення волі, замінивши на іспитовий термін один рік. Жінка протягом 2016-2018 років обвинувачена на своїй сторінці у соціальній мережі «Однокласники» опублікувала низку фото та відеофайлів із зображеннями символіки комуністичного режиму.