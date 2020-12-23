«Кернес живий»: харків’янин набив собі на лобі тату (відео)

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте

Житель Харкова Євген Івашко набив собі на лобі татуювання з написом «Кернес живий», присвячену міському голові Геннадію Кернесу, який помер від коронавірусу. Процес її нанесення, який зайняв близько 40 хвилин, він записав і опублікував у Tik Tok.

У соцмережі це викликало різко негативну реакцію. Користувачі вважають, що це неадекватний вчинок і коли хлопець дізнається правду про Кернеса, то дуже засмутиться. У відповідь він написав, що це його тіло.

Івашко здивувався, чому люди так відреагували: «Я не розумію, чому стільки багато хейта».

До речі, Харківська мерія також обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

У середу, 23 грудня, в Харківському національному академічному театрі опери та балету проходить відкрита церемонія прощання з мером Геннадієм Кернесом. Перед входом до ХНАТОБ зібралася черга з кількох тисяч громадян. Люди несуть квіти до труни із мером. Церемонія прощання триватиме близько чотирьох годин. Перед тим Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі.

Після прощання Кернеса поховають на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян.

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом.

Кернес був яскравим представником «лихих 90-х» на Харківщині, коли багато хто із теперішніх бізнесменів починали свій бізнес із нуля на тлі економічної кризи. На Кернеса кілька разів скоювали замахи, ще з молодих років його підозрювали в злочинах.