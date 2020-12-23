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    «Кернес живий»: харків’янин набив собі на лобі тату (відео)

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    У соцмережі це викликало різко негативну реакцію - «Кернес живий»: харків’янин набив собі на лобі тату (відео)
    У соцмережі це викликало різко негативну реакцію
    Фото: Євген Івашко/Tik Tok

    61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте

    Житель Харкова Євген Івашко набив собі на лобі татуювання з написом «Кернес живий», присвячену міському голові Геннадію Кернесу, який помер від коронавірусу. Процес її нанесення, який зайняв близько 40 хвилин, він записав і опублікував у Tik Tok.

    У соцмережі це викликало різко негативну реакцію. Користувачі вважають, що це неадекватний вчинок і коли хлопець дізнається правду про Кернеса, то дуже засмутиться. У відповідь він написав, що це його тіло.

    Івашко здивувався, чому люди так відреагували: «Я не розумію, чому стільки багато хейта».

    @panini_trainer

    Новое татуХарьков здесь?##тренд ##топ ##ор ##прикол ##тату ##харьков ##украина

    оригинальный звук - Евгений Ивашко

    До речі, Харківська мерія також обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

    У середу, 23 грудня, в Харківському національному академічному театрі опери та балету проходить відкрита церемонія прощання з мером Геннадієм Кернесом. Перед входом до ХНАТОБ зібралася черга з кількох тисяч громадян. Люди несуть квіти до труни із мером. Церемонія прощання триватиме близько чотирьох годин. Перед тим Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі.

    Після прощання Кернеса поховають на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян.

    61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом. 

    Кернес був яскравим представником «лихих 90-х» на Харківщині, коли багато хто із теперішніх бізнесменів починали свій бізнес із нуля на тлі економічної кризи. На Кернеса кілька разів скоювали замахи, ще з молодих років його підозрювали в злочинах.

    Теги: Харків Геннадій Кернес смерть
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