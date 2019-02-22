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    У Харкові грабіжники підірвали два банкомати

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    <p>Для пошуку злочинців по місту введена в дію операція &laquo;Сирена&raquo;</p> - У Харкові грабіжники підірвали два банкомати

    Для пошуку злочинців по місту введена в дію операція «Сирена»

    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Сума викрадених коштів встановлюється

    В ніч на 22 лютого у Харкові невідомі підірвали два банкомати. Сума викрадених коштів встановлюється.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Випадки сталися у Новобаварському та Шевченківському районах Харкова. 

    «О 03:14 на проспекті Перемоги невідомі підірвали банкомат та забрали касети. О 03:26 троє чоловіків у масках на вулиці Врубеля  підірвали ще один банкомат і  забрали гроші у мішку», - заявили в поліції.

    За даними правоохоронців, один із зловмисників був одягнутий у темно-зелений плащ. Двоє інших - у темні куртки з капюшонами, у одного з них капюшон всередині червоний. За даними свідка, з місця злочину зловмисники поїхали на автомобілі сірого кольору.

    Для пошуку злочинців по місту введена в дію операція «Сирена». У поліції повідомили, що о 03:50 на вулиці Свинаренка був виявлений автомобіль, в якому знаходилися елементи банківських касет.

    Інформація про події зареєстрована в районних відділах поліції. Працівники поліції вживають заходи щодо встановлення осіб зловмисників.

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