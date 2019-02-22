У Харкові грабіжники підірвали два банкомати



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Для пошуку злочинців по місту введена в дію операція «Сирена» Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Сума викрадених коштів встановлюється

В ніч на 22 лютого у Харкові невідомі підірвали два банкомати. Сума викрадених коштів встановлюється.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Випадки сталися у Новобаварському та Шевченківському районах Харкова.

«О 03:14 на проспекті Перемоги невідомі підірвали банкомат та забрали касети. О 03:26 троє чоловіків у масках на вулиці Врубеля підірвали ще один банкомат і забрали гроші у мішку», - заявили в поліції.

За даними правоохоронців, один із зловмисників був одягнутий у темно-зелений плащ. Двоє інших - у темні куртки з капюшонами, у одного з них капюшон всередині червоний. За даними свідка, з місця злочину зловмисники поїхали на автомобілі сірого кольору.

Для пошуку злочинців по місту введена в дію операція «Сирена». У поліції повідомили, що о 03:50 на вулиці Свинаренка був виявлений автомобіль, в якому знаходилися елементи банківських касет.

Інформація про події зареєстрована в районних відділах поліції. Працівники поліції вживають заходи щодо встановлення осіб зловмисників.