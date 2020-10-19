У Харкові лікарні переповнені хворими на Covid-19 – голова ОДА



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Усього на Харківщині з початку епідемії зафіксовано 29118 випадків

Протягом останніх днів хворих на Covid-19 з Харкова привозили до двох районних лікарень, - Кучер

У Харкові лікарні переповнені хворими на Covid-19 і протягом останніх двох днів людей госпіталізують у районні медзаклади. Про це заявив на брифінгу голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє Укрінформ.

«Протягом останніх днів, починаючи з четверга-п'ятниці, нових хворих на Covid-19 з Харкова привозили до двох районних лікарень, включаючи Куп'янську», – зазначив Кучер.

За його словами, загалом до районів відвезли 13 хворих, причина – брак ліжок в медичних закладах міста.

Раніше голова ОДА повідомляв, що на Харківщині передбачені понад 3 тисячі ліжок для хворих на коронавірус. Найближчими днями планується розгорнути ще близько 600 ліжок на базі лікарень «Укрзалізниці».

У Харківській області станом на 19 жовтня підтверджено 595 нових випадків захворювання на Covid-19, зокрема 403 випадки – у Харкові. Усього в регіоні з початку епідемії зафіксовано 29118 випадків. Померли 445 людей, за добу – 6.

Нагадаємо, за добу в Україні захворіли ще 4 766 осіб. Всього в країні вже підтвердили понад 300 тисяч випадків коронавірусу. Активними хворими при цьому залишаються понад 170 тисяч пацієнтів.