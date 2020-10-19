Коронавірус в Україні: минулої доби виявили ще понад 4700 хворих

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Зазначимо, що це на 465 осіб менше, ніж днем ранше. Нагадаємо, в Україні за позаминулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи.

За весь час епідемії в Україні коронаврус підтвердили у 303 638 людей. З них 126 489 пацієнтів одужали, а 5 673 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 171 тисяча людей.

Найбільше нових випадків за добу виявили на Харківщині (595), у Києві (385), на Одещині (350) та Житомирщині (308).

Нагадаємо також, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.