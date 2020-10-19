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    Коронавірус в Україні: минулої доби виявили ще понад 4700 хворих

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    В Україні вже понад 300 тисяч людей захворіли на коронавірус - Коронавірус в Україні: минулої доби виявили ще понад 4700 хворих
    В Україні вже понад 300 тисяч людей захворіли на коронавірус

    66 людей минулої доби померли вд ускладнень хвороби

    В Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

    Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    Зазначимо, що це на 465 осіб менше, ніж днем ранше. Нагадаємо, в Україні за позаминулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи.

    За весь час епідемії в Україні коронаврус підтвердили у 303 638 людей. З них 126 489 пацієнтів одужали, а 5 673 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 171 тисяча людей.

    Найбільше нових випадків за добу виявили на Харківщині (595), у Києві (385), на Одещині (350) та Житомирщині (308).

    Нагадаємо також, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

    До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

     Читайте також: Військовий епідеміолог Сергій Кравченко: Знаєте, що найстрашніше? Людина при Сovid-19 помирає в свідомості
    хвороби коронавірус
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