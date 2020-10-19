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    МОЗ попросив у Світового банку більше грошей на купівлю вакцини від Covid-19

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    Директор представництва Світового банку у Білорусі, Молдові та Україні Аруп Банерджі пообіцяв &laquo;співпрацювати з командою міністерства, щоб забезпечити всі ресурси, необхідні для реалізації цих напрямів&raquo; - МОЗ попросив у Світового банку більше грошей на купівлю вакцини від Covid-19
    Директор представництва Світового банку у Білорусі, Молдові та Україні Аруп Банерджі пообіцяв «співпрацювати з командою міністерства, щоб забезпечити всі ресурси, необхідні для реалізації цих напрямів»

    У міністерства є два шляхи боротьби з коронавірусом: тестування і вакцинація

    Міністерство охорони здоров'я України звернулося до Світового банку з проханням збільшити суму коштів, які попередньо розглядаються для України для закупівлі вакцин від Covid-19. Про це повідомляється на сайті відомства.

    «Наразі в МОЗ є два пріоритетних напрями боротьби з коронавірусом з точки зору системи охорони здоров'я. Перший – забезпечення максимального тестування ПЛР-тестами. Тому, крім наших великих лабораторій, важливо розглянути можливість облаштування лабораторій на 200-250 ПЛР-тестів безпосередньо в лікарнях. Другий пріоритет – вакцина. Ми звернулися до Світового банку з проханням збільшити суму коштів, яку попередньо розглядали на виділення Україні для закупівлі вакцин», – наводить пресслужба слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

    Міністр висловив сподівання, що ці два напрями стануть основою нових стратегічних проєктів між Міністерством охорони здоров'я та Світовим банком.

    У свою чергу директор представництва Світового банку у Білорусі, Молдові та Україні Аруп Банерджі пообіцяв «співпрацювати з командою міністерства, щоб забезпечити всі ресурси, необхідні для реалізації цих напрямів».

    Нагадаємо, за добу в країні захворіли ще 4 766 осіб. Всього в країні вже підтвердили понад 300 тисяч випадків коронавірусу. Активними хворими при цьому залишаються понад 170 тисяч пацієнтів.

    міністр гроші Світовий банк Максим Степанов вакцинація коронавірус
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