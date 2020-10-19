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    На Черкащині протестують проти «червоної» зони карантину

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    <span>Учасники акції протесту в Смілі</span> - На Черкащині протестують проти «червоної» зони карантину
    Учасники акції протесту в Смілі

    Влада Сміли проведе нараду, за підсумками якої повинна вирішити, які саме карантинні обмеження будуть діяти

    У місті Смілі Черкаської області люди вийшли на акцію протесту під будівлю міськради через внесення міста в «червону» зону карантину. Про це повідомляє Суспільне Черкаси в понеділок, 19 жовтня.

    Зазначено, що жителі міста просять не закривати дитячі садки.

    Також в акції також взяли участь підприємці з вимогою не забороняти їм проводити діяльність під час карантину.

    За словами міського голови Сміли Олексія Цибка, сьогодні заплановано позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому повинні вирішити, які саме карантинні обмеження будуть діяти.

    Станом на ранок, 19 жовтня, в Смілі 747 осіб хворіють на коронавірус (з них 124 – госпіталізовано). З початку пандемії захворіли 1256 осіб, з них 509 осіб одужали. Всього в Черкаській області підтверджено 6 892 випадки Covid-19.

    Нагадаємо, що лікар розповів, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад.

    Крім того, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей.

    Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

    До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

    влада час коронавірус
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