У Харкові намалювали мурал-рекордсмен з китами (відео)



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Мурал намалювали на трьох стінах 16-поверхового будинку, на ньому зображені п'ять маленьких китів і один великий (косатка)

За словами одного з авторів малюнку, харківської художниці Анастасії Худякової, довжина муралу складає 28 метрів

Масштабний мурал з китами, який претендує на звання найбільшого в Україні, створили харківські художники на будинку на пр. Людвіга Свободи, 58, в Шевченківському районі.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Харкова.

Мурал намалювали на трьох стінах 16-поверхового будинку, на ньому зображені п'ять маленьких китів і один великий (косатка).

За словами одного з авторів малюнку, харківської художниці Анастасії Худякової, довжина муралу складає 28 метрів, і це найбільший подібний проект не тільки в Харкові, але і у всій Україні.

«Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться зареєструвати мурал як найбільший в країні, але те, що це найбільший в Харкові, це точно», - зазначила Худякова.

Перед тим, як художники почали працювати, комунальники відреставрували фасад будинку.

Нагадаємо, раніше в центрі Харкова на вул. Римарській художники закінчили роботу над унікальним муралом із зображенням Кузьми Скрябіна.

Портрет загиблого музиканта Андрія Кузьменка з'явився на стіні будинку біля Харківської філармонії.