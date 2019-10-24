  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові намалювали мурал-рекордсмен з китами (відео)

    • Розсилка
    <p>Мурал намалювали на трьох стінах 16-поверхового будинку, на ньому зображені п'ять маленьких китів і один великий (косатка)</p> - У Харкові намалювали мурал-рекордсмен з китами (відео)

    Мурал намалювали на трьох стінах 16-поверхового будинку, на ньому зображені п'ять маленьких китів і один великий (косатка)

    За словами одного з авторів малюнку, харківської художниці Анастасії Худякової, довжина муралу складає 28 метрів

    Масштабний мурал з китами, який претендує на звання найбільшого в Україні, створили харківські художники на будинку на пр. Людвіга Свободи, 58, в Шевченківському районі.

    Про це повідомляє пресслужба міської ради Харкова.

    Мурал намалювали на трьох стінах 16-поверхового будинку, на ньому зображені п'ять маленьких китів і один великий (косатка).

    За словами одного з авторів малюнку, харківської художниці Анастасії Худякової, довжина муралу складає 28 метрів, і це найбільший подібний проект не тільки в Харкові, але і у всій Україні.

    «Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться зареєструвати мурал як найбільший в країні, але те, що це найбільший в Харкові, це точно», - зазначила Худякова.

    Перед тим, як художники почали працювати, комунальники відреставрували фасад будинку.

    Нагадаємо, раніше в центрі Харкова на вул. Римарській художники закінчили роботу над унікальним муралом із зображенням Кузьми Скрябіна.

    Портрет загиблого музиканта Андрія Кузьменка з'явився на стіні будинку біля Харківської філармонії.

    Читайте також
    Харків мурал культура Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ