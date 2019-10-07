Із будинку в Києві зник масштабний мурал американського художника (фото)



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Мурал художника з Маямі Ернесто Маранже на будинку на вул. Харківське шосе, 2А

Мурал зник у зв'язку з утепленням фасаду будинку

На багатоповерховому будинку біля Дарницької площі в Києві замалювали мурал американського художника.

Фото будинку із замальованим муралом виклав на своїй сторінці у Facebook киянин Роман Федік.

Мурал на фасаді будинку замалювали. Фото: Роман Федік

У коментарях під дописом кияни пишуть, що мурал зник у зв'язку з утепленням фасаду будинку.

Стінопис на будинку за адресою Харківське шосе, 2А створив у 2016 році художник з Маямі Ернесто Маранже (Maranje) на запрошення Гео Лероса. Цей мурал створювали в рамках його проєкту Art United Us, пише Хмарочос.

До речі, у процесі малювання в Ернесто вкрали всі фарби.

2016 року Ернесто також створив у схожому стилі два мурали на проспектах Бажана та Лесі Українки.