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    Із будинку в Києві зник масштабний мурал американського художника (фото)

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    Мурал художника з Маямі Ернесто Маранже на будинку на вул.&nbsp;Харківське шосе, 2А - Із будинку в Києві зник масштабний мурал американського художника (фото)
    Мурал художника з Маямі Ернесто Маранже на будинку на вул. Харківське шосе, 2А

    Мурал зник у зв'язку з утепленням фасаду будинку

    На багатоповерховому будинку біля Дарницької площі в Києві замалювали мурал американського художника.

    Фото будинку із замальованим муралом виклав на своїй сторінці у Facebook киянин Роман Федік.

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    Мурал на фасаді будинку замалювали. Фото: Роман Федік

    У коментарях під дописом кияни пишуть, що мурал зник у зв'язку з утепленням фасаду будинку.

    Стінопис на будинку за адресою Харківське шосе, 2А створив у 2016 році художник з Маямі Ернесто Маранже (Maranje) на запрошення Гео Лероса. Цей мурал створювали в рамках його проєкту Art United Us, пише Хмарочос.

    До речі, у процесі малювання в Ернесто вкрали всі фарби.

    2016 року Ернесто також створив у схожому стилі два мурали на проспектах Бажана та Лесі Українки.

    Київ мурал мистецтво кияни будинок
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