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    У Харкові підірвали авто адвоката

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    Андрій&nbsp;<span>Гагун розповів журналістам на місці події, що вже отримував погрози через те, що веде адвокатську діяльність</span> - У Харкові підірвали авто адвоката
    Андрій Гагун розповів журналістам на місці події, що вже отримував погрози через те, що веде адвокатську діяльність

    Вибух пошкодив п’ять машин, люди не постраждали

    У понеділок, 2й5 листопада, в Харкові у дворі на вул. Чайковського,6 близько 10:15 підірвали машину Toyota Camry адвоката Андрія Гагуна, коли той сів за кермо.

    Про це сам Гагун, який практично не постраждав, на місці пригоди розповів у коментарі журналістам, повідомляє Укрінформ.

    «Живу в цьому будинку. Виїздив - і вибух. Сів за кермо, рушив – і пролунав вибух. Пристрій був під машиною. Я не постраждав. Руки ось лише подряпані. Також пошкоджено машини, що були поруч. Була вибухова хвиля така… Поліція припускає, що це саморобний вибуховий пристрій», - розповів адвокат.

    Вибух чоловік пов’язує з професійною діяльністю, але поки подробиць не повідомляє. Час від часу він отримував телефонні погрози з прихованих номерів.

    «Вважаю, що мене хотіли залякати, щоб я полишив займатися адвокатською та правозахисною діяльністю», - заявив Гагун.

    При цьому адвокат додав, що в будинку у якого стався вибух проживає голова Харківської облради Сергій Чернов. Але він вважає, що замах було скоєно саме на нього.

    Андрій Гагун – експрацівник прокуратури Харківської області. За даними ЗМІ, він є зятем експершого заступника прокурора Харківщини Володимира Суходубова.

    Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та експерти.

    Як повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, вибух пошкодив п’ять машин, люди не постраждали.

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    У Харкові підірвали авто адвоката
    У Харкові підірвали авто адвоката
    У Харкові підірвали авто адвоката
    У Харкові підірвали авто адвоката
    У Харкові підірвали авто адвоката
    У Харкові підірвали авто адвоката

    «Ніхто з громадян не постраждав. Механічні ушкодження отримали 5 автівок, що знаходилися в епіцентрі вибуху. Зловмисники, ймовірно причетні до злочину, можуть пересуватись на автомобілі Opel Vectra синього кольору з державними знаками європейської реєстрації. Наказом начальника ГУ НП в Харківській області введена поліцейська операція «Перехоплення», - поінформували в управлінні.

    Правоохоронці інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15 ч.1. ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Харків вибух вбивство машини адвокат поліція
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