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    Вибух у Кабулі: загинув співробітник місії ООН

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    Вибух у Кабулі: загинув співробітник місії ООН

    У столиці Афганістану вибух пошкодив транспортний засіб ООН, у якому перебувала людина

    У Кабулі в результаті вибуху, який відбувся увечері 24 листопада, загинув один співробітник UNAMA - місії ООН зі сприяння Афганістану.

    Про це повідомляє пресслужба UNAMA.

    «Із глибоким смутком сім’я ООН в Афганістані підтверджує вбивство колеги сьогодні, а також травмування двох інших людей унаслідок нападу на автомобіль із позначкою ООН у Кабулі», - зазначили у пресцентрі.

    Також ООН засудило вбивство колеги під час нападу та закликало владу Афганістану оперативно розслідувати цей напад та притягнути винних до відповідальності.

    Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у столиці Афганістану, Кабулі, прогримів вибух, унаслідок якого одна особа загинула, а ще 5 отримали поранення.

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